Вихід з Росії та проєкту "Сахалін-2": яких збитків зазнав нафтогазовий гігант Shell

Транснаціональна корпорація Royal Dutch Shell опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2022 року

Нафтогазова корпорація відмовилась співпрацювати з агресором / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Shell після виходу з Росії зазнала збитків майже на 4 млрд доларів, за даними звіту за перший квартал 2022 року.

Відповідно до оприлюдненої інформації, значна частка втрат пов’язана з відмовою корпорації від участі в нафтогазовому проєкті "Сахалін-2".

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Після сплати податків збитки нафтової компанії становлять 3,9 млрд доларів. З них 1,6 млрд доларів – від виходу з проєкту "Сахалін-2", де частка Shell становила 27,5%.

Як зазначили в корпорації, у квітні звільнилися виконавчі директори та персонал, який мав працювати над проєктом. У зв’язку з цим компанія частково втратила контроль над інвестиціями.

Найбільше акцій "Сахалін-2" у російського "Газпрому" – 50%, ще 12,5% має японська Mitsui, а також 10% – Mitsubishi.

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Вихід з "Сахалін-2" означатиме для Shell скорочення виробництва скрапленого газу в другому кварталі на 0,8 млн тонн, у порівнянні з початком 2022 року.

Ймовірним покупцем активів стануть державні корпорації Китаю, які можуть купити їх з великими знижками. За попередньою інформацією, тривають перемовини з представниками Cnooc, CNPC та Sinopec.

Втрати від "Північного потоку-2"

Заморожений російський проєкт "Північний потік-2", який ніяк не можуть сертифікувати, також приніс збитки Shell. Це 1,13 млрд доларів, які компанія втратила від списань по кредитуванню проєкту.

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Ще раніше компанія вирішила розірвати домовленості щодо газової труби, в яку вона інвестувала разом з "Газпромом".

Окрім цього, Shell брала участь у Салимському та Гадинському проєктах і маркетингових активах. Збитки в цій сфері для корпорації становлять 858 млн доларів.

Припинення співпраці

Корпорація Shell ще на початку березня оголосила про намір вийти з російського ринку, припинити співпрацю з "Газпромом" та іншими компаніями. Відмовилися також від інвестицій у трубопровід "Північний потік-2" і "Сахалін-2". Згодом нафтовий гігант вирішив не купувати експортовану з Росії нафти та змішані з нею продукти.

"Shell не продовжуватиме довгострокові контракти на російську нафту, якщо тільки це не передбачено урядом напряму, але все ще юридично зобов'язана приймати поставки нафти, купленої за контрактами, які були підписані до вторгнення (Росії в Україну – ред.)", – пояснили в компанії.

До кінця 2022 року з російською стороною планують припинити всі довгострокові закупівлі нафти. Виняток становлять лише два контракти з "невеликим незалежним російським виробником". Нафтопродукти з 2023 року також більше не купуватимуть, але залишаться деякі зобов’язання, пов’язані з російським СПГ.

Раніше ми розповідали, хто планує викупити частку Shell у нафтогазовому проєкті "Сахалін-2", а також, що компанія планує перейти на відновлювану енергетику.