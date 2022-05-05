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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Выход из России и проекта "Сахалин-2": какие убытки понес нефтегазовый гигант Shell

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 16:00
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Транснациональная корпорация Royal Dutch Shell опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2022 года
Нефтегазовая корпорация отказалась сотрудничать с агрессором
Нефтегазовая корпорация отказалась сотрудничать с агрессором / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Shell после выхода из России понесла убытки почти на 4 млрд долларов, по данным отчета за первый квартал 2022 года.

В соответствии с обнародованной информацией значительная доля потерь связана с отказом корпорации от участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

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После уплаты налогов убытки нефтяной компании составляют 3,9 млрд долларов. Из них 1,6 млрд долларов – от выхода из проекта "Сахалин-2", где доля Shell составляла 27,5%.

Как отметили в корпорации, в апреле уволились исполнительные директора и персонал, который должен был работать над проектом. В связи с этим компания частично потеряла контроль над инвестициями.

Больше всего акций "Сахалин-2" у российского "Газпрома" – 50%, еще 12,5% имеет японская Mitsui, а также 10% – Mitsubishi.

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Выход из "Сахалин-2" означает для Shell сокращение производства сжиженного газа во втором квартале на 0,8 млн тонн по сравнению с началом 2022 года.

Вероятными покупателями активов станут государственные корпорации Китая, которые могут приобрести их с большими скидками. По предварительной информации, продолжаются переговоры с представителями Cnooc, CNPC и Sinopec.

Потери от "Северного потока-2"

Замороженный российский проект "Северный поток-2", который никак не могут сертифицировать, также принес ущерб Shell. Это 1,13 млрд долларов, которые компания потеряла от списаний по кредитованию проекта.

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Еще раньше компания решила разорвать договоренности по газовой трубе, в которую она инвестировала вместе с "Газпромом".

Кроме того, Shell участвовала в Салимском и Гадинском проектах и маркетинговых активах. Убытки в этой сфере для корпорации составляют 858 млн долларов.

Прекращение сотрудничества

Корпорация Shell еще в начале марта объявила о намерении выйти из российского рынка, прекратить сотрудничество с "Газпромом" и другими компаниями. Отказались также от инвестиций в трубопровод "Северный поток-2" и "Сахалин-2". Впоследствии нефтяной гигант решил не покупать экспортируемую из России нефть и смешанные с ней продукты.

"Shell не будет продлевать долгосрочные контракты на российскую нефть, если только это не предусмотрено правительством напрямую, но все еще юридически обязано принимать поставки нефти, купленной по контрактам, которые были подписаны до вторжения (России в Украину – ред.)", – объяснили в компании.

До конца 2022 года с российской стороной планируется прекратить все долгосрочные закупки нефти. Исключение составляют всего два контракта с "небольшим независимым российским производителем". Нефтепродукты с 2023 года также больше не будут покупать, но останутся некоторые обязательства, связанные с российским СПГ.

Раньше мы рассказывали, кто планирует выкупить долю Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", а также, что компания планирует перейти на возобновляемую энергетику.

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