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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Выход Shell из РФ продолжается: кто может выкупить долю гиганта в проекте "Сахалин-2"

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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23 апреля, 15:20
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Рассказываем, кто планирует выкупить долю европейского нефтегиганта Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2"
Кто купит акции Shell в российском проекте "Сахалин-2"
Кто купит акции Shell в российском проекте "Сахалин-2" / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Нефтегигант Shell заявил, что покинет российский рынок из-за войны РФ против Украины. Теперь китайские государственные энергетические гиганты Cnooc, CNPC и Sinopec ведут переговоры по покупке доли Shell в совместном с российским "Газпромом" проекте "Сахалин-2".

Выкуп планируют всей доли компании, а именно 27,5% акций. Об этом сообщает Bloomberg.

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Обсуждение пока на ранней стадии

"Переговоры предполагают потенциальную продажу пакета акций одной из китайских компаний, двум фирмам или консорциуму из всех трех", говорится в сообщении.

Как сообщили изданию анонимные собеседники, пока нельзя утверждать на 100%, что соглашение между Shell и китайскими компаниями будет заключено. Shell все еще открыт для переговоров с другими потенциальными покупателями за пределами Китая.

Shell уже отозвала десятки своих сотрудников, временно работавших на проекте "Сахалин-2".

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Несмотря на заявление о полном выходе из РФ Shell нашли схему, по которой покупают российские нефтепродукты

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Shell таки покупает российскую нефть, но прикрывается схемой.

Суть схемы, которой пользуется нефтяная компания, такова: покупается баррель нефти, содержащий лишь 49,99% российского продукта. Остальные 50,01% имеют любое другое происхождение. Технически такой нефтяной груз не является российским, чем пользуется Shell.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российских ресурсов в Европу, в то же время удовлетворяя общественное мнение, требующее покончить с поддержкой военной машины Владимира Путина", – сообщает издание Bloomberg.

Shell официально изменили условия своих контрактов, чтобы разрешить такое смешивание нефти. Теперь в этих положениях говорится, что товарами российского происхождения считают лишь те, объем которых на 50% состоит из материалов, произведенных в РФ.

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Мы также писали, в сколько миллиардов долларов Shell обойдется выход из РФ, и как крушение газового монополиста "Газпрома" может ударить по Кремлю.

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