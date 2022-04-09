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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Заявления ничего не значат: чем прикрывается Shell для покупки российских энергоресурсов

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 апреля, 16:40
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Рассказываем, какую схему придумал европейский нефтегигант Shell, чтобы покупать российскую нефть, несмотря на публичный отказ от нее
Западные компании находят лазейки, чтобы торговать с РФ
Западные компании находят лазейки, чтобы торговать с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После эскалации вооруженного конфликта в Украине компания Shell Plc заявила, что не откажется от российских энергоносителей, но будет вкладывать доходы от их продаж в фонд гуманитарной помощи Украине.

Однако позже было другое заявление, что Shell выйдет из проектов российской нефтегазовой отрасли, немедленно прекратит все закупки российской сырой нефти, а также закроет сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

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Теперь стало известно, что Shell все-таки покупает российскую нефть, но прикрывается схемой. Об этом пишет Bloomberg.

Половина барреля российской нефти не означает баррель с российской нефтью

В издании объясняют, что суть схемы, которой пользуется нефтяная компания, такова: покупается баррель нефти, в котором только 49,99% российского продукта. Остальные 50,01% имеют другое происхождение. Технически такой нефтяной груз не является российским, чем пользуется Shell.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российских ресурсов в Европу, в то же время удовлетворяя общественное мнение, требующее покончить с поддержкой военной машины Владимира Путина", – говорится в сообщении.

Shell официально изменили условия своих контрактов, чтобы разрешить такое смешивание нефти. Теперь в этих положениях говорится, что товарами российского происхождения считают лишь те, объем которых на 50% состоит из материалов, произведенных в РФ.

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Как Китай расплачивается за нефть с Россией

Ранее мы говорили, что некоторые крупные российские банки отключили от международной банковской системы SWIFT. Поэтому Россия не может получать доллары от продажи нефти и угля. Из-за этого китайские компании уже совершили первые покупки, заплатив собственной валютой – юанями.

С момента введения санкций это будут первые грузы угля, которые придут в Китай уже в апреле и оплачены юанями. Также в мае придут первые грузы нефти, оплаченные китайской валютой. Традиционно такие операции проводятся в долларах, но из-за санкций для России теперь это невозможно.

Также "Сегодня" писали, что крупнейшие нефтеперерабатывающие компании из Китая отказываются заключать новые сделки на российскую нефть даже несмотря на скидки, и какой план придумали в Великобритании, чтобы избавиться от энергозависимости.

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