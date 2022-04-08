Обойдутся без России: в Великобритании придумали план, как обеспечить страну энергией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил новую стратегию энергетической безопасности страны

Великобритания хочет избавиться от энергетической зависимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину, мир начал постепенно отказываться от российских ресурсов. ЕС 8 апреля объявил о введение эмбарго на покупку угля, другие страны также ищут пути для отказа от российской нефти на газа.

Чтобы избавиться от зависимости от России, в Великобритании расширили планы строительства новых атомных электростанций и морских ветровых электростанций. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ядерные мощности будут утроены

Цены на счета за энергоносители в Великобритании выросли на 54%. Это произошло после того, как подскочили оптовые цены на газы из-за войны в Украине.

Стратегия премьера Джонсона рассчитана на то, что страна лишится энергетической зависимости. Она предполагает, что к 2050 году будут утроены существующие ядерные мощности страны, а также ускорено строительство морских ветровых электростанций.

"Это уменьшит нашу зависимость от источников энергии, которые подвергаются нестабильным международным ценам, которые мы не можем контролировать", – заявил Джонсон.

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По его словам, через 30 лет ядерная энергия будет обеспечивать 25% электроэнергии страны по сравнению с 16%, которые есть сейчас.

Кроме того, план включает следующие пункты:

получить до 95% электроэнергии из низкоуглеродистых источников к 2030 году;

39 млн долларов в помощь в разработке тепловых насосов;

консультации по правилам солнечных проектов, мощность которых, по словам правительства, может увеличиться в пять раз до 2035 года;

удвоить цели для водородных проектов.

Также планируется создать Фонд поддержки ядерной энергетики в размере 120 млн фунтов стерлингов (около 156 млн долларов).

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В британском правительстве отметили, что новые мероприятия создадут дополнительные 30 000 рабочих мест в морской ветровой энергетике, еще 3 000 в водородной и около 5 000 в солнечной энергетике.

В то же время некоторые представители правительства раскритиковали план, заявив, что он "не будет сокращать счета, не обеспечит энергетическую независимость и не преодолеет климатический кризис".

Как Китай расплачивается за нефть с Россией

Ранее мы говорили, что некоторые крупные российские банки отключили от международной банковской системы SWIFT. Поэтому Россия не может получать доллары от продажи нефти и угля. Поэтому китайские компании уже совершили первые покупки, заплатив собственной валютой – юанями

С момента введения санкций это будут первые грузы угля, которые придут в Китай уже в апреле и оплачены юанями. Также в мае придут первые грузы нефти, оплаченные китайской валютой. Традиционно такие операции проводятся в долларах, но из-за санкций для России теперь это невозможно.

Также "Сегодня" писали, что крупнейшие нефтеперерабатывающие компании из Китая отказываются заключать новые сделки на российскую нефть даже несмотря на скидки, и как РФ удается обходить санкции Запада.