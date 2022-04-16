Выход из России обойдется в миллиарды долларов: сколько активов придется списать Shell

Рассказываем, сколько активов спишет европейский нефтегигант Shell после ухода с российского рынка

Shell увеличили сумму списания активов после выхода из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину, компания Shell поначалу не хотела отказываться от российских энергоресурсов. Однако позже в Shell пообещали выйти из проектов российской нефтегазовой отрасли, немедленно прекратить все закупки российской сырой нефти, а также закрыть сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

Теперь Shell спишет до 5 млрд долларов после своего решения выйти из РФ. Об этом сообщает Reuters.

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Сначала оценка была ниже

"Начало 2022 года ознаменовалось одним из наиболее бурных периодов за десятилетие для нефтегазовой промышленности, поскольку западные компании, включая Shell, заявили о выходе из России, разорвав торговые связи и сворачивая совместные предприятия после вторжения РФ в Украину", – говорится в сообщении.

Ранее в Shell заявляли, что списание активов в РФ будет на сумму примерно 3,5 млрд долларов.

Теперь эта цифра значительно повысилась и в компании планируют списать 5 млрд долларов. В Shell подчеркнули, что потери от обесценивания активов после уплаты налогов на сумму от 4 до 5 млрд долларов в первом квартале не повлияют на прибыль.

Несмотря на все, Shell нашли схему, по которой покупают российские нефтепродукты

Shell таки покупает российскую нефть, но прикрывается схемой.

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Суть схемы, которой пользуется нефтяная компания, такова: покупается баррель нефти, содержащий лишь 49,99% российского продукта. Остальные 50,01% имеют другое происхождение. Технически такой нефтяной груз не является российским, чем пользуется Shell.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российских ресурсов в Европу, в то же время удовлетворяя общественное мнение, требующее покончить с поддержкой военной машины Владимира Путина", – сообщает издание Bloomberg.

Shell официально изменили условия своих контрактов, чтобы разрешить такое смешивание нефти. Теперь в этих положениях говорится, что товарами российского происхождения считают лишь те, объем которых на 50% состоит из материалов, произведенных в РФ.

Российскую нефть обходят десятой дорогой

Ранее "Сегодня" рассказывали, что российскую нефть марки Urals пытаются "втюхать" фактически за бесценок, но покупателей и так нет.

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РФ продает свою нефть марки Urals со скидкой 30 долларов за баррель. По рыночной стоимости барреля в 108,5 долларов россияне продают за 79,8 долларов.

Индия вообще договорилась о скидке в 35 долларов. Ранее скидка была менее 10 долларов. Российские нефтеперерабатывающие заводы отказываются работать с российской нефтью. Кроме того, частные европейские компании отказываются от сырья из страны-агрессора.

Мы также писали, что в Сербии придумали, чем заменить российский газ, и о том, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Белоруссии.