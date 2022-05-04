Вдарять по Сбербанку й нафті з РФ: у ЄС презентували шостий пакет санкцій

У Європарламенті представили деталі нового пакета санкцій, який планують запровадити проти Росії

Шостий пакет санкцій передбачає потужний удар по економіці РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

4 травня у Європарламенті виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка розповіла про чергові обмеження проти Росії.

Як передає The Guardian, шостий пакет обмежень передбачає додання до списку підсанкційних осіб високопоставлених військових і чиновників з РФ, які вчинили воєнні злочини в Бучі й відповідальні за облогу Маріуполя.

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"Це надсилає ще один важливий сигнал всім злочинцям Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, ви не уникнете цього", – заявила фон дер Ляєн.

Економічний удар

Серед важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, який є найбільшим банком Росії та тримає 37% банківського сектора. Під удар потраплять ще два великі російські банки, важливі для фінансової системи агресора – їх усіх відключать від системи SWIFT.

Проти трьох великих державних мовників Росії також введуть обмеження. Вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

Останнім, і найважливішим елементом нового пакета санкцій, є відмова від російської нафти. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це буде нелегко для країн Європи, але над цим потрібно працювати.

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"Зараз ми пропонуємо заборонити російську нафту. Це буде повна заборона на імпорт усієї російської нафти, морської та трубопровідної, сирої та очищеної", – пояснила вона.

Звільнення від купівлі енергоносіїв з РФ відбуватиметься поступово. У такий спосіб країни ЄС зможуть знайти альтернативу й мінімізувати вплив на світові ринки:

постачання сирої нафти з РФ припинять за пів року;

від продуктів нафтопереробки відмовляться до кінця 2022 року.

"Усіма цими кроками ми позбавляємо російську економіку її здатності до диверсифікації та модернізації. Путін хотів стерти Україну з карти. У нього явно не вийде. Навпаки: Україна повстала в єдності. І це його власна країна, Росія, тоне", – резюмувала голова Єврокомісії.

Нафта на світовому ринку

Останнім часом ф’ючерси на нафту зазнають серйозних цінових коливань. Найбільше втрат зазнають російські виробники чорного золота, оскільки воно стало токсичним. Ніхто на ринку не хоче купувати Urals, які зараз пасуть задніх в ціні.

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Подешевшала і нафта інших виробників. За барель Brent просять 106,36 долара, а за американську WTI – 104,67 долара. Аналітики зазначають, що на ситуацію впливає рішення ЄС ввести ембарго проти російської нафти. Водночас у виграші від ситуації опиниться Китай, де раніше були проблеми з нафтовим сектором через пандемію COVID-19.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що чотири європейські заводи світового гіганта BP відмовилися використовувати російський ресурс. Компанія не використовуватиме при нафтопереробці навіть змішаних з російськими товарів. Директор BP Бернард Луні повідомив, що з системи усунуть навіть "російські молекули".

Водночас Польща пропонує Євросоюзу проєкт із "дерусифікації", яким передбачається впровадження спеціального податку на енергоресурси з РФ.