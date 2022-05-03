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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Чисті від російських молекул: заводи BP відмовились купувати нафту агресора

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 травня, 17:14
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Європейські заводи британського нафтогазового гіганта не підтримують економіку РФ
Британці не хочуть купувати нафтопродукти навіть з домішками російського ресурсу
Британці не хочуть купувати нафтопродукти навіть з домішками російського ресурсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Британська корпорація British Petroleum більше не купує для своїх нафтопереробних заводів у Європі сировину з Росії.

Як розповів головний виконавчий директор BP Бернард Луні виданню Bloomberg, до кінця 2022 року компанія планує розірвати основну частину довгострокових контактів на постачання нафти з Росії.

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"Ми неймовірно наполегливо працюємо, щоб усунути російські молекули з системи", – заявив Луні.

Відомо, що з російською нафтою і нафтопродуктами не працюють чотири заводи корпорації. Вони розміщені в Іспанії, Нідерландах та Німеччині.

Відмова від співпраці з РФ

Енергетична компанія BP була однією з перших компаній світу, які почали відмовлятися від закупівель російської нафти та газу. Такою стала відповідь Заходу на вторгнення військ Володимира Путіна в Україну.

За словами Бернарда Луні, компанія ще мусить дотримуватися кількох чинних контрактів з РФ, але їх залишилося не так багато. Водночас BP, на відміну від конкурентів, не купує нафтопродукти, які були частково змішані з російськими енергоносіями.

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Очільник компанії додав, що на світовому ринку нафти з Росії поменшало – за добу на 1 млн барелів менше. Очікується, що цей обсяг подвоїться в травні, коли ЄС введе наступні санкції проти РФ.

Мовиться про заборону торгувати й здійснювати будь-які операції з державними нафтогазовими компаніями Росії від 15 травня. Заборона не стосується постачання енергоресурсів для країн ЄС, а вводиться на купівлю для трейдерства.

Знецінення токсичної нафти

Російська нафта після 24 лютого стала токсичною на світовому ринку – великі компанії відмовляються купувати її навіть з колосальною знижкою, тому що бояться потрапити під санкції Заходу. Відтак вартість Urals падає все нижче, хоч і загалом ціни на нафту в світі знижуються.

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Наприклад, 3 травня зранку за барель Brent просили 106,36 долара. Барель американської WTI оцінили в 104,67 долара. Це на 1,22 та 0,5 долара менше, ніж раніше.

У Європі тривають дискусії щодо введення ембарго на російські енергоносії. Країни не одностайні в цьому питанні – підтримує Путіна його давній прихильник прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Угорська влада вважає, що від заборони нафти з РФ постраждає і її економіка.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що, окрім Білорусі та Угорщини, Росію на міжнародній арені підтримують Китай, Індія та Венесуела, і пояснювали, чому вони це роблять. Водночас Польща пропонує Євросоюзу проєкт із "дерусифікації", яким передбачається впровадження спеціального податку на енергоресурси з РФ.

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