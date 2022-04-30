"Наша нафта стала токсичною": російський експерт передбачив майбутнє кривавої сировини

В результаті майбутніх санкцій (у вигляді шостого пакету) проти Росії виробництво нафтопродуктів та експорт сировини в РФ значно скоротиться у травні. Чорне золото агресора стало кривавим та токсичним.

Таку думку висловив в інтерв'ю Meduza Олександр Тітов, російський експерт Інституту енергетики та фінансів.

"На початку березня була історія з одного боку із санкціями, з іншого боку, з відмовою компаній таких, як BP та SHELL закуповувати російську нафту через репутаційні ризики. Російська нафта стала таким токсичним активом", – розповів він.

Наразі заборону на нафту з РФ затвердили тільки США (нафтопродуктів, зокрема мазуту) та Британія. А це значно вплинуло на російські нафтопереробні заводи, багато з яких розпочали позапланові ремонти через вимушений простої.

Нафтопереробка просіла

За оцінками експерта, у березні нафтопереробка була нижчою на 7,4% (у річному вираженні), а у квітні падіння прискориться до 13-14%. При цьому експорт сирої нафти зростає: на 10,8% у річному вираженні в березні і на 35% у квітні.

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"Але я думаю, що ми ще побачимо якісь обмеження з боку ЄС, тому в травні буде просідання і з нафти, і з нафтопродуктів", – зазначає експерт.