Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Наша нафта стала токсичною": російський експерт передбачив майбутнє кривавої сировини

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 квітня, 09:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перші наслідки від санкцій російська нафта відчула вже у березні, а у травні її чекає далеко непростий період
Російський енергоресурс переживає нелегкі часи
Російський енергоресурс переживає нелегкі часи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В результаті майбутніх санкцій (у вигляді шостого пакету) проти Росії виробництво нафтопродуктів та експорт сировини в РФ значно скоротиться у травні. Чорне золото агресора стало кривавим та токсичним.

Таку думку висловив в інтерв'ю Meduza Олександр Тітов, російський експерт Інституту енергетики та фінансів.

Реклама

"На початку березня була історія з одного боку із санкціями, з іншого боку, з відмовою компаній таких, як BP та SHELL закуповувати російську нафту через репутаційні ризики. Російська нафта стала таким токсичним активом", – розповів він.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти