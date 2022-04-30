Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Наша нефть стала токсичной": российский эксперт предсказал будущее кровавого сырья

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 апреля, 09:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первые последствия санкций российская нефть ощутила уже в марте, а в мае ее ждет далеко непростой период
Российский энергоресурс переживает нелегкие времена
Российский энергоресурс переживает нелегкие времена / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В результате будущих санкций (в виде шестого пакета) против России производство и экспорт сырья в РФ значительно сократится в мае. Черное золото агрессора стало кровавым и токсичным.

Такое мнение выразил в интервью Meduza Александр Титов, российский эксперт Института энергетики и финансов

Реклама

"В начале марта была история с одной стороны с санкциями, с другой стороны, с отказом компаний таких, как BP и SHELL закупать российскую нефть из-за репутационных рисков. Российская нефть стала таким токсичным активом", – рассказал он.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять