"Наша нефть стала токсичной": российский эксперт предсказал будущее кровавого сырья

Первые последствия санкций российская нефть ощутила уже в марте, а в мае ее ждет далеко непростой период

Российский энергоресурс переживает нелегкие времена / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В результате будущих санкций (в виде шестого пакета) против России производство и экспорт сырья в РФ значительно сократится в мае. Черное золото агрессора стало кровавым и токсичным.

Такое мнение выразил в интервью Meduza Александр Титов, российский эксперт Института энергетики и финансов

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"В начале марта была история с одной стороны с санкциями, с другой стороны, с отказом компаний таких, как BP и SHELL закупать российскую нефть из-за репутационных рисков. Российская нефть стала таким токсичным активом", – рассказал он.