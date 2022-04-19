Страждатимуть прості росіяни. Як ембарго на нафту змінить їхнє життя

Розповідаємо, яку роль відіграє видобуток та експорт нафти і газу в економіці РФ і в житті кожного громадянина

Ембарго на енергоносії Росії — це відповідь ЄС за її звірства в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо Захід відмовиться від російських енергоносіїв, то основні втрати РФ понесе не від зменшення надходжень від експортних мит, а саме від необхідності скоротити видобуток, оскільки на даний час не спроможна повністю переспрямувати експортні потоки у східному напрямі. А це, як відомо, призведе до найбільших втрат податкових надходжень до бюджету агресора і, відповідно, падіння доходів росіян.

Таку експертну оцінку висловив голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев у Telegram.

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Якщо питання з нафтою ще можна вирішити, то з газом ситуація зовсім критична: до 2025 року Росія не матиме належних потужностей для транспортування його до Китаю та інших країн Сходу.

Що буде з Росією у квітні?

Гетманцев прогнозує, що:

На 4-5% впаде видобуток нафти у квітні порівняно з березнем. Це приблизно мінус 54 млрд російських рублів. Причина — зміна логістики, проблеми зі страхуванням і фрахтом суден. У разі збереження тенденції зниження видобутку нафти (у першій половині квітня видобуток знизився до 10,3 млн барелів) експерти очікують зниження видобутку за квітень на більш ніж 1 млн б/д. Середня ціна на нафту марки Urals з середини березня по середину квітня була нижча на 10 дол., ніж в попередній період.

"У разі продовження таких трендів і падіння реальної вартості продажу нафти, з урахуванням дисконтів, до $50-60 та скорочення її видобутку на 3 млн б/д, спад ВВП рф становитиме 12-15%, ще більшим стане падіння реальних доходів населення", — зауважив Гетьманцев.

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Як Росія обходитиме санкції?

За словами директора Фонду енергетичного розвитку РФ Сергія Пікіна, влада розглядає можливість і надалі торгувати нафтою шляхом зміни прапора танкера.

"Насправді питання зміни маршрутів та напрямку транспортування – це насамперед питання прапора. У Росії своїх танкерів немає, але як показує практика, жодні санкції ніколи не зупиняють власників морських суден, і вони без проблем надаватимуть послуги перевезення російської нафти", – каже він.

Ще один варіант – розбавляти російську нафту нафтою інших сортів. За таким принципом працює компанія Shell: вона й надалі купує сировину з РФ і змішує з нафтою інших сортів, отримуючи горезвісну "латвійську суміш". Ймовірно, один з ключів до вирішення проблеми – це поява аналогів, наприклад – "турецької суміші".

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Нагадаємо, що Росія закрила дані про видобування та експорт нафти та газу. Пояснюється це тим, що така інформація "була використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

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