Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Цены на нефть лихорадит: стоимость Brent и WTI подскочила почти до рекорда

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 12:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всего за полдня стоимость самых популярных марок нефти в мире выросла в цене почти к трехнедельному уровню
Цены на нефть в мире продолжают дорожать
Цены на нефть в мире продолжают дорожать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз готовится наложить эмбарго на черное золото РФ, поэтому цены на нефть снова растут.

Об этом сообщает издание Reuters.

Реклама

Стоимость нефти в понедельник, 18 апреля, почти приблизилась к трехнедельному максимуму. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,0% до $112,8 за баррель. А фьючерсы на американскую нефть WTI – на 0,9% до $107,95 за баррель.

Подорожает ли нефть еще больше после введения эмбарго?

Сценарий долгосрочного роста мировых цен невозможен даже при условии отказа стран Запада от российского энергоресурса.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS.

Реклама

Европейские страны, по словам Устенко, опасаются, серьезного роста инфляции после отказа от нефти РФ. Но советник президента уверен, что рынок откорректирует ценовую политику и стоимость черного золота после краткосрочного роста снова вернется к приемлемому уровню.

"Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", – объяснил свою позицию Устенко.

Раньше мы писали, что закупки российской нефти резко сократят, а также рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять