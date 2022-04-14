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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Закупки нефти из России резко сократят – что напугало крупнейшие мировые компании

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 11:22
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Рассказываем, почему мировые нефтетрейдеры планируют сокращать закупку российской нефти еще активнее
Крупнейшие нефтетрейдеры будут сокращать закупки в РФ
Крупнейшие нефтетрейдеры будут сокращать закупки в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшие мировые нефтетрейдеры планируют серьезно сократить закупку нефти и топлива у государственных нефтяных компаний РФ уже к 15 мая, чтобы не нарушать санкции Евросоюза.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным источника агентства, торговые компании хотят сворачивать закупки черного золота у российской энергетической группы. "Роснефть".

Согласно внедренным ЕС санкциям, закупки в "Роснефти" или "Газпромнефти" исключаются, если они не "строго необходимы" для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Пока у трейдеров возникли проблемы с определением того, что можно считать "строго необходимым".

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Один из крупных покупателей российской нефти Trafigura заявил, что компания придерживается всех санкций и 15 мая объемы торговли будут еще больше сокращаться.

Цены на нефть

13 апреля цены на нефть продолжили расти из-за опасений, что в мире сократятся поставки черного золота.

Такие страхи у участников рынка вызвали введенные против РФ санкции. Таким образом, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 105,23 долларов за баррель, а американская нефть WTI поднялась на 0,6% до 101,20 долларов за баррель.

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Также аналитиков пугает то, что переговоры между агрессором и Украиной зашли в тупик, поэтому риски с перебоями снабжения сохраняются.

"Сегодня" также писали, что происходит с экспортом черного золота из РФ уже сейчас и рассказывали, какую позицию в этом конфликте занимает Китай.

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