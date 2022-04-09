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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

После трагедии в Краматорске. Франция готова отказаться от российской нефти

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 апреля, 12:29
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Франция назвала ситуацию в Краматорске "резней" и выразила готовность "идти дальше" в санкционных ограничениях
Франция готова запретить импорт нефти агрессора
Франция готова запретить импорт нефти агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Франция, в лице министра финансов Бруно Ле Мэр заявила, что готова "идти дальше" и запретить импорт российской нефти.

Об этом министр сказал в интервью CNN.

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Заявление прозвучало после крушения на вокзале в Краматорске. Бруно Ле Мер назвал это "резнями" и подчеркнул, что виновных в трагедии нужно привлечь к ответственности и, возможно, осудить за эти преступления.

"По Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе" , – сказал Ле Мэр.

Он отметил, что для введения еще более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо "европейское единство".

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Что произошло в Краматорске?

Вооруженные силы России совершили ракетную атаку на ж/д вокзал в Краматорске. Как известно, сейчас там идет эвакуация граждан.

В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 50 человек погибли и более 100 раненых.

Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь проходила эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

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Напомним, Байден подписал два закона, один из которых прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Белорусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Также мы писали, что будет с ценами на нефть эталонных марок в будущем.

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