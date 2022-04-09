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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Після трагедії в Краматорську. Франція готова відмовитися від російської нафти

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 квітня, 12:29
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Франція назвала ситуацію в Краматорську "різаниною" та висловила готовність "йти далі" в санкційних обмеженнях
Франція готова заборонити імпорт нафти агресора
Франція готова заборонити імпорт нафти агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Франція, в особі міністра фінансів Бруно Ле Мер, заявила, що готова "йти далі" й заборонити імпорт російської нафти.

Про це міністр сказав в інтерв'ю CNN.

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Заява прозвучала після катастрофи на вокзалі в Краматорську. Бруно Ле Мер назвав це "різаниною" і наголосив, що винних у трагедії потрібно притягнути до відповідальності та, можливо, засудити за ці злочини.

"Щодо Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні", — сказав Ле Мер.

Він зауважив, що для введення ще жорсткіших санкцій проти російського енергетичного сектору необхідна "європейська єдність".

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Що трапилося в Краматорську?

Збройні сили Росії здійснили ракетну атаку на залізничний вокзал у Краматорську. Як відомо, зараз там триває евакуація громадян.

В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, понад 50 осіб загинули та більше 100 поранених.

Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувалася евакуація мешканців Донбасу до безпечніших областей України.

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Нагадаємо, Байден підписав два закони, один з яких припиняє нормальні торгові відносини з Росією та Білорусією, а другий — вводить ембарго на імпорт російських енергоносіїв.

Також ми писали, що буде з цінами на нафту еталонних марок в майбутньому.

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