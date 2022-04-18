Ціни на нафту лихоманить: вартість Brent та WTI підскочила майже до рекорду

Євросоюз готується накласти ембарно на російську нафту, тож ціни на чорне золото знову зростають.
Про це повідомляє видання Reuters.
Вартість нафти у понеділок, 18 квітня, майже наблизилася до тритижневого максимуму. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,0% до $112,8 за барель. А ф'ючерси на американську нафту WTI – на 0,9% до $107,95 за барель.
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Чи здорожчає нафта ще більше після введення ембарго?
Сценарій довгострокового зростання світових цін неможливий навіть за умови відмови країн Заходу від російського енергоресурсу.
На цьому наголосив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в онлайн-інтерв'ю південнокорейському виданню MoneyS.
Європейські країни, за словами Устенка, побоюються серйозного зростання інфляції після відмови від нафти РФ. Але радник президента впевнений, що ринок відкоригує цінову політику й вартість чорного золота після короткострокового зростання знову повернеться до прийнятного рівня.
"Причина, через яку я вважаю, що ціна на нафту знизиться, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу", – пояснив свою позицію Устенко.
Раніше ми писали, що закупівлі російської нафти різко скоротять, а також розповідали, що Джо Байден підписав два закони, які вводять нові санкції проти Росії та Білорусі.