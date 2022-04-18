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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ціни на нафту лихоманить: вартість Brent та WTI підскочила майже до рекорду

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 12:01
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Усього за пів дня вартість найпопулярніших марок нафти у світі зросла в ціні майже до тритижневого рівня
Ціни на нафту у світі продовжують дорожчати
Ціни на нафту у світі продовжують дорожчати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз готується накласти ембарно на російську нафту, тож ціни на чорне золото знову зростають.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Вартість нафти у понеділок, 18 квітня, майже наблизилася до тритижневого максимуму. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,0% до $112,8 за барель. А ф'ючерси на американську нафту WTI – на 0,9% до $107,95 за барель.

Чи здорожчає нафта ще більше після введення ембарго?

Сценарій довгострокового зростання світових цін неможливий навіть за умови відмови країн Заходу від російського енергоресурсу.

На цьому наголосив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в онлайн-інтерв'ю південнокорейському виданню MoneyS.

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Європейські країни, за словами Устенка, побоюються серйозного зростання інфляції після відмови від нафти РФ. Але радник президента впевнений, що ринок відкоригує цінову політику й вартість чорного золота після короткострокового зростання знову повернеться до прийнятного рівня.

"Причина, через яку я вважаю, що ціна на нафту знизиться, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу", – пояснив свою позицію Устенко.

Раніше ми писали, що закупівлі російської нафти різко скоротять, а також розповідали, що Джо Байден підписав два закони, які вводять нові санкції проти Росії та Білорусі.

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Як зачищають ринок
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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