Ударят по Сбербанку и нефти из РФ: в ЕС презентовали шестой пакет санкций

В Европарламенте представили детали нового пакета санкций, который планируется ввести против России

Шестой пакет санкций предполагает мощный удар по экономике РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

4 мая в Европарламенте выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая рассказала об очередных ограничениях против России

Как передает The Guardian, шестой пакет ограничений предусматривает добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя.

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"Это посылает еще один важный сигнал всем преступникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого", – заявила фон дер Ляен.

Экономический удар

Среди важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и держащего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора – их всех отключат от системы SWIFT.

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

Последним и важнейшим элементом нового пакета санкций является отказ от российской нефти. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что это будет нелегко для стран Европы, но над этим нужно работать.

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"Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и чистой", – пояснила она.

Освобождение от покупки энергоносителей из РФ будет происходить постепенно. Таким образом, страны ЕС смогут найти альтернативу и минимизировать влияние на мировые рынки:

поставки сырой нефти из РФ прекратят за полгода;

от продуктов нефтепереработки откажутся до конца 2022 года.

"Всеми этими шагами мы лишаем российскую экономику ее способности к диверсификации и модернизации. Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина возникла в единстве. И это его собственная страна, Россия, тонет", – резюмировала председатель Еврокомиссии.

Нефть на мировом рынке

В последнее время фьючерсы на нефть испытывают серьезные ценовые колебания. Больше всего потерь несут российские производители черного золота, поскольку оно стало токсичным. Никто на рынке не хочет покупать Urals, которая сейчас отстает в цене.

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Подешевела и нефть других производителей. За баррель Brent просят 106,36 доллара, а за американскую WTI – 104,67 доллара. Аналитики отмечают, что на ситуацию влияет решение ЕС ввести эмбарго против российской нефти. В то же время в выигрыше от ситуации окажется Китай, где раньше были проблемы с нефтяным сектором из-за пандемии COVID-19.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что четыре европейских завода мирового гиганта BP отказались использовать русский ресурс. Компания не будет употреблять при нефтепереработке даже смешанных с российскими продуктов. Директор BP Бернард Луни сообщил, что из системы устранят даже "российские молекулы".

В то же время Польша предлагает Евросоюзу проект по "дерусификации", которым предполагается внедрение специального налога на энергоресурсы из РФ.