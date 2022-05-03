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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Токсическая нефть обесценивается – кто больше всего выигрывает от эмбарго против России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 мая, 12:29
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В связи с пандемией COVID-19 спрос на нефть в Китае несколько упал, но запрет на ресурс из РФ может существенно изменить ситуацию
Война в Украине и санкции против РФ влияют на мировые цены на нефть
Война в Украине и санкции против РФ влияют на мировые цены на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 3 мая, упал спрос на нефть в Китае, учитывая обострение COVID-19. Однако европейское нефтяное эмбарго против России может кардинально изменить ситуацию.

Как сообщает Reuters, с утра подешевела как нефть Brent, так и американская West Texas Intermediate (WTI). Российские баррели стоят еще дешевле и сильно теряют позиции.

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Так, за баррель Brent просили 106,36 доллара, что на 1,22 доллара (1,1%) меньше, чем раньше. Баррель WTI оценили в 104,67 доллара, что на 50 центов (0,5%) дешевле, чем до этого.

Фьючерсы WTI на бирже ICE
Фьючерсы WTI на бирже ICE / Фото: скриншот

Фьючерсы Brent на бирже ICE
Фьючерсы Brent на бирже ICE / Фото: скриншот

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Аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар отметил, что на ситуацию повлияло желание ЕС ввести эмбарго против российской нефти. В Китае дополнительную роль сыграл локдаун из-за пандемии.

3 мая Европейская комиссия должна завершить работу над еще одним пакетом санкций против РФ. Ограничения должны включать и запрет на покупку черного золота, что сделает российские баррели еще менее доступными.

Дискуссии по поводу нефти из РФ

Для принятия исторического решения по поводу нефтяного эмбарго, все страны Евросоюза должны быть единодушными. Долгое время в Европе продолжаются дискуссии на тему, следует ли отказываться от энергоносителей из РФ, и не все поддерживают такую идею.

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Ожидаемо главным противником отказа от российской нефти стала Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном. Экономика страны сильно зависит от ресурсов из России, и Будапешт считает эмбарго ограничением для себя.

Венгерские власти давно поддерживают политику Путина, в том числе и рублевом вопросе. Когда большинство стран Европы отказались играть на руку Кремлю и не захотели платить за газ рублями, Венгрия с радостью согласилась. Хотя даже консервативная Германия решила постепенно спрыгнуть с энергетического крючка РФ.

Шантаж "Газпрома"

Газовый монополист России быстро отомстил тем, кто пошел против кремлевского решения. Польшу и Болгарию внезапно отключили от поставки голубого топлива – в тот же день, что и послали им об этом сообщение.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что таким образом "Газпром" нарушил контрактные условия. Если поляки обратятся в суд, то обязательно победят и российская сторона в любом случае будет в проигрыше.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что кроме Беларуси и Венгрии Россию на международной арене поддерживают Китай, Индия и Венесуэла и объясняли, почему они это делают.

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