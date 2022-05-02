Сторонники Путина в действии: одна из стран ЕС против отказа от российской нефти

Больше всего против эмбарго на энергоносители из РФ выступает наиболее зависящая от них страна

В Европе продолжаются дискуссии по поводу эмбарго на российскую нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Страны Евросоюза серьезно настроены отказаться от закупки российской нефти, но Венгрия планирует ветировать этот пакет санкций.

Как сообщило издание Bloomberg со ссылкой на премьера Венгрии Виктора Орбана, страна может пойти на этот шаг, если Будапешту запретят импортировать энергоносители из России.

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В Европе планировали постепенно вводить разные ограничения касательно российской нефти. Полностью отказаться от ресурса из РФ намеревались до конца 2022 года.

В то же время венгерское правительство убеждено, что такое решение нанесет серьезный ущерб экономике страны, если она будет без российской нефти и газа. В сущности, Венгрия очень зависима от энергетики России. А для принятия решения в ЕС нужно единодушие.

2 мая в Брюсселе продолжаются переговоры министров энергетики стран Евросоюза по поводу санкций против российской нефти. В повестке дня также обсуждение требований России рассчитываться за газ в рублях.

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Рублевая оплата

После наложенных на Россию жестких экономических санкций Запада в Кремле решили заставить страны Европы платить за полученный природный газ в рублях. Большинство стран отказались и подчеркнули, что не согласятся с шантажом, поскольку такие условия не прописаны в контрактах.

Единственной страной, открыто поддержавшей требования Путина, была Венгрия. Эксперты убеждены, что венгерские власти имеют свою выгоду в этом вопросе, поскольку энергетически зависимы от России.

Даже Германия решила отказаться от российского крючка и перейти с российского голубого топлива на альтернативы. Кроме того, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России.

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Шантаж "Газпрома"

В ответ на неповиновение газовый монополист РФ начал отключать страны от системы. Первыми письма об отключении получили Польша и Болгария, которым перекрыли голубое топливо из России в тот же день.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что таким образом "Газпром" нарушил контрактные условия. Если поляки подадут в суд, то обязательно победят, и российская сторона в любом случае будет в проигрыше.

Эксперт добавил, что если доля угля на польском рынке очень существенная и составляет более 50%, то доля российского газа не так критична. Поляки уже построили огромный LNG-терминал и получают сжиженный газ из Америки. Для Болгарии Россия также не является монопольным поставщиком, страна получает газ по Трансадриатическому газопроводу из Азербайджана.

Сами россияне также отдают себе отчет в масштабе проблемы и называют российскую нефть токсичной. Соответствующее мнение высказал российский эксперт Института энергетики и финансов, отметивший, что против энергетических компаний, с одной стороны, наложили санкции, с другой – с рынка выходят международные гиганты образца BP и SHELL.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что кроме Беларуси и Венгрии Россию на международной арене поддерживают Китай, Индия и Венесуэла и объясняли, почему они это делают.