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Росія пустить на власні потреби? Яке майбутнє чекає "Північний потік-2"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 13:23
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"Газпром" вже офіційно оголосив, як планує використовувати потужності газопроводу
Можливий сценарій і включення однієї нитки газопроводу
Можливий сценарій і включення однієї нитки газопроводу / Фото: Nord Stream 2, Колаж: Сьогодні

У "Газпромі" заявили, що будуть використовувати потужності газопроводу "Північний потік-2" для газифікації північного заходу Росії. Якщо ж Німеччина все-таки сертифікує російський трубопровід, у роботу буде включено лише одну його нитку.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі компанії.

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"Газпром" ухвалив рішення задіяти надлишкові сухопутні газотранспортні потужності проекту "Північний потік – 2" для розвитку газопостачання регіонів північного заходу Росії", — йдеться у повідомленні.

Чому ухвалили таке рішення?

Як пояснили в компанії, рішення ухвалили через те, що зараз "морський газопровід "Північний потік-2" не використовується".

При цьому якщо Німеччина вирішить сертифікувати трубопровід, то в роботу буде включено лише одну його нитку "зі 100% завантаженням".

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"Початок включення в роботу другої морської нитки газопроводу "Північний потік – 2", можливо, буде не раніше 2028 року", — попередив "Газпром".

Чи можуть інші трубопроводи замінити український транзит?

Як розповів раніше "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, сьогодні ключ від постачання російського блакитного палива до Європи перебуває у руках України.

Аналітик розповів, що у старого "Ямал – Європа" низька пропускна спроможність і він не здатний і близько забезпечити необхідний рівень прокачування.

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"Північний потік – 1", на який і намагається тиснути зараз агресор, проходить через ті країни, які просто фізично не пустять цей газ у центр Європи.

По суті, український газопровід це єдиний оптимальний варіант отримання європейськими споживачами російського газу, щоправда, лише в короткостроковій перспективі.

"Сьогодні" також писали, чому "Газпром" вирішив відключити від блакитного палива Польщу та Болгарію, та розповідали, хто є головним конкурентом монополіста.

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