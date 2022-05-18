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"Газпром" придумал новую хитрость – как Кремль давит на Европу на этот раз

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 13:28
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Рассказываем, как "Газпром" использует законтрактованные объемы транзитных мощностей
"Газпром" создает искусственный дефицит газа в Европе
"Газпром" создает искусственный дефицит газа в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский оператор ГТС "Газпром" намеренно не использует уже оплаченные мощности для транзита по газоизмерительной станции "Суджа", тем самым искусственно ограничивает поставки в Европу.

Об этом заявил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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"Газпром не использует даже уже оплаченные мощности по точке "Сужда". Продолжается искусственное ограничение поставок газа в ЕС", - написал он.

"Газпром" не использует законтрактованные объемы транзита
"Газпром" не использует законтрактованные объемы транзита / Фото: Оператор ГТС Украины

Газовый шантаж РФ

С 12 мая "Газпром" отказался прокачивать газ по трубопроводу Ямал – Европа, который проходит через территорию Беларуси, Польши и Германии.

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Это произошло после того, как в Кремле ввели санкции против компании EuRoPol GAZ, владеющей польской частью трубы.

По словам директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, это очередная попытка России оказывать давление на европейцев.

Кремль хочет заставить Евросоюз отказаться от идеи вводить энергетическое эмбарго, однако тем самым побуждает к переходу на другие поставки.

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Охрименко считает, что если Европа примет решение отказаться от российского газа до 2025 года, это будет большой победой, поскольку сделать это мгновенно невозможно.

"Сегодня" уже писали, как "Газпром" покрывает воров газа в Украине, и рассказывали, решится ли Российская Федерация полностью прекратить транзит газа через нашу территорию.

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