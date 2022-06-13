Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Покупают кровавые энергоресурсы: кто кормит Россию во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 10:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие страны продолжают активно спонсировать Российскую Федерацию
Путин продолжает получать миллиарды за энергоресурсы
Путин продолжает получать миллиарды за энергоресурсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия получила от экспорта своих ископаемых энергоносителей 93 млрд евро всего за 100 дней с начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявляют эксперты Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Финляндии, пишет DW.

Реклама

В исследовании отмечается, что крупнейшим покупателем российского газа и нефти остается Евросоюз. На долю европейский стран с 24 февраля по 3 июня приходился 61% российского экспорта ископаемого топлива. За эти ресурсы Путин получил от ЕС 57 млрд евро.

Кто покупает больше всего?

Среди отдельных государства самым важным импортером был Китай (12,6 млрд евро), второе место занимает Германия (12,1 млрд евро), а третье – Италия (7,8 млрд евро).

Самые большие доходы агрессор получил в основном от продажи сырой нефти – около 46 млрд евро, а голубое топливо принесло в два раза меньше – (24 млрд евро).

Реклама

Еще 13 млрд евро Кремль получил от продажи нефтепродуктов, 5,1 млрд евро от сжиженного природного газа и 4,8 млрд евро от импорта угля.

Однако не все страны продолжили покупать кровавые ресурсы, некоторые сильно сократили импорт, среди них – Польша, Финляндия и страны Балтии.

cryingВ то же время Китай, Индия и входящая в Евросоюз Франция увеличили закупки.

Реклама

"Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского СПГ", – заявил финский аналитик CREA Лаури Мюллювирта.

Финский эксперт отметил, что политические заявления Франции должны совпадать с ее действиями.

Венгрия будет блокировать санкции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит запрет российского газа в рамках следующего пакета санкций ЕС, который является седьмым по счету.

Такие заявления прозвучали после слов Путина о том, что Запад якобы не сможет отказаться от российской нефти и газа в течение нескольких лет.

"Сегодня" ранее писали, какие энергетические санкции предусматривал шестой пакет ограничений, и рассказывали, какие европейские компании согласились платить за голубое топливо рублями, по схеме Кремля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Водородное чудо
В Польше создали уникальный автобус
Смотреть фото
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять