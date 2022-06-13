Покупают кровавые энергоресурсы: кто кормит Россию во время войны

Рассказываем, какие страны продолжают активно спонсировать Российскую Федерацию

Путин продолжает получать миллиарды за энергоресурсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия получила от экспорта своих ископаемых энергоносителей 93 млрд евро всего за 100 дней с начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявляют эксперты Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Финляндии, пишет DW.

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В исследовании отмечается, что крупнейшим покупателем российского газа и нефти остается Евросоюз. На долю европейский стран с 24 февраля по 3 июня приходился 61% российского экспорта ископаемого топлива. За эти ресурсы Путин получил от ЕС 57 млрд евро.

Кто покупает больше всего?

Среди отдельных государства самым важным импортером был Китай (12,6 млрд евро), второе место занимает Германия (12,1 млрд евро), а третье – Италия (7,8 млрд евро).

Самые большие доходы агрессор получил в основном от продажи сырой нефти – около 46 млрд евро, а голубое топливо принесло в два раза меньше – (24 млрд евро).

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Еще 13 млрд евро Кремль получил от продажи нефтепродуктов, 5,1 млрд евро от сжиженного природного газа и 4,8 млрд евро от импорта угля.

Однако не все страны продолжили покупать кровавые ресурсы, некоторые сильно сократили импорт, среди них – Польша, Финляндия и страны Балтии.

В то же время Китай, Индия и входящая в Евросоюз Франция увеличили закупки.

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"Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского СПГ", – заявил финский аналитик CREA Лаури Мюллювирта.

Финский эксперт отметил, что политические заявления Франции должны совпадать с ее действиями.

Венгрия будет блокировать санкции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит запрет российского газа в рамках следующего пакета санкций ЕС, который является седьмым по счету.

Такие заявления прозвучали после слов Путина о том, что Запад якобы не сможет отказаться от российской нефти и газа в течение нескольких лет.

"Сегодня" ранее писали, какие энергетические санкции предусматривал шестой пакет ограничений, и рассказывали, какие европейские компании согласились платить за голубое топливо рублями, по схеме Кремля.