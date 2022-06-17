Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Мінус 400 млн доларів: у російської "Татнафти" відібрали всі активи в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 червня, 18:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вартість лише корпоративних прав підприємств та рухомого майна становить близько 400 мільйонів гривень
Активи "Татнафти" віддали Україні
Активи "Татнафти" віддали Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні заарештовані активи російської "Татнафти" віддали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Реклама

У ГБР зазначили, що майно, рахунки та корпоративні права російської компанії було заарештовано 31 травня 2022 року в рамках розслідування кримінального провадження.

"Вони започатковані російською нафтовою компанією Татнафта, яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони російської федерації", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі правоохоронці заарештували 115 об'єктів нерухомого майна Татнафти. Серед них:

Реклама
  • нафтобази;
  • заправні станції;
  • нежитлові будинки;
  • земельні ділянки.

Також під арештом перебувають 118 бензовозів та автомобілів компанії.

Україна примусово вилучає майно Росії

Ще у травні Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про націоналізації майна РФ.

Депутати дозволили рішуче вилучити корпоративні права у розмірі 99,7% Промінвестбанку, що належить "ВЕБ.РФ", та 100% Міжнародного резервного банку, що належить Ощадбанку Росії.

Реклама

Також у цих банків вилучать фінансові активи, зокрема право вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до Промінвестбанку, Ощадбанку до МР Банку та обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.

Раніше ми розповідали, яка країна не з ЄС відмовилася від російських енергоресурсів. Також ми писали, хто годує Росію під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Водневе диво
У Польщі створили унікальний автобус
Дивитися фото
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти