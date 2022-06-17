Мінус 400 млн доларів: у російської "Татнафти" відібрали всі активи в Україні

Вартість лише корпоративних прав підприємств та рухомого майна становить близько 400 мільйонів гривень

Активи "Татнафти" віддали Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні заарештовані активи російської "Татнафти" віддали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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У ГБР зазначили, що майно, рахунки та корпоративні права російської компанії було заарештовано 31 травня 2022 року в рамках розслідування кримінального провадження.

"Вони започатковані російською нафтовою компанією Татнафта, яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони російської федерації", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі правоохоронці заарештували 115 об'єктів нерухомого майна Татнафти. Серед них:

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нафтобази;

заправні станції;

нежитлові будинки;

земельні ділянки.

Також під арештом перебувають 118 бензовозів та автомобілів компанії.

Україна примусово вилучає майно Росії

Ще у травні Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про націоналізації майна РФ.

Депутати дозволили рішуче вилучити корпоративні права у розмірі 99,7% Промінвестбанку, що належить "ВЕБ.РФ", та 100% Міжнародного резервного банку, що належить Ощадбанку Росії.

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Також у цих банків вилучать фінансові активи, зокрема право вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до Промінвестбанку, Ощадбанку до МР Банку та обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.

Раніше ми розповідали, яка країна не з ЄС відмовилася від російських енергоресурсів. Також ми писали, хто годує Росію під час війни.