"Роснефть" может понести потери в Германии: НПЗ предлагают национализировать

Частично принадлежащее российскому нефтегазовому гиганту предприятие обеспечивает Берлин топливом

В Берлине не исключают национализацию компании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie Schwedt, который частично принадлежит "Роснефти", могут национализироваться в Германии или передать под контроль другим компаниям.

Как сообщил Reuters, предприятие получает нефть из России по нефтепроводу "Дружба" еще с 60-х годов и на 90% обеспечивает Берлин топливом.

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Кроме того, завод поставляет ресурс в западную Польшу. Учитывая важность предприятия для энергетики, Германия рассматривает возможность временно передать операции НПЗ под контроль британского гиганта Shell или вообще национализироваться.

Кандидата в операторы выбрали не случайно, ведь Shell владеет 37,5% акций Schwedt. Представители компании согласились временно стать оператором, однако покупать большую часть или контролировать завод на постоянной основе не планируют.

Еще один вариант в этой ситуации – передать сделки польскому нефтеперерабатывающему заводу Orlen. Польша настаивает на том, чтобы вообще вытеснить "Роснефть" из PCK Raffinerie в Шведте, и только после этого готова отвечать за работу завода.

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Известно, что "Роснефти" принадлежит 54,17% акций НПЗ, еще 8,33% владеет итальянская Eni, которая в мае решила их продать. Российская компания пока отказывалась от обсуждений возможной продажи акций и других решений по ситуации.

Увеличение поставок

По предварительной информации, Германия и Польша наращивают поставки ресурсов в нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне (TotalEnergies) через трубопроводы из балтийских портов Росток и Гданьск.

Польша готова освободить мощности на нефтяном терминале в Гданьске, который может принимать до 36 млн. тонн в год, для Германии. Для нужд польских нефтепереработчиков могут оставить 9 млн тонн.

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Цены на Brent и WTI

Пока российская нефть Urals стремительно дешевеет, а нефтеперерабатывающие заводы агрессора терпят потери, на мировом рынке колеблются цены на фьючерсы черного золота эталонных марок.

Согласно информации на европейской бирже ICE, баррель нефти Brent подорожал на 0,9%, или чуть больше, чем на доллар – за фьючерсы выставили цену 123,37 долл./баррель.

Почти аналогичная ситуация с баррелем West Texas Intermediate (WTI), стоимость фьючерсов на который подскочила на 0,8%, или на 96 центов, до 122 долл./баррель.

Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют несколько факторов – уменьшение экспорта и добычи ресурса в Ливии на фоне политического кризиса до 100 тыс. баррелей в сутки; новая вспышка коронавируса в Китае и инфляция в США. Изменить ситуацию может только повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США и увеличение объемов поставок от производителей с ОПЕК+.

"Сегодня" раньше писали, что нефтегазовый сектор России продолжает зарабатывать кровавые деньги, несмотря на санкции Запада, и рассказывали, какие европейские компании согласились платить за голубое топливо рублями по схеме Кремля.