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Цены на Brent и WTI снова кусаются: что спровоцировало мировой рынок

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 12:18
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Рассказываем об актуальных ценах на нефтяные фьючерсы эталонных марок по состоянию на 14 июня
Нефть Brent и WTI снова подорожала
Нефть Brent и WTI снова подорожала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 14 июня, стоимость баррелей нефти на мировом рынке совершила очередной разворот – на этот раз заметна тенденция к удорожанию фьючерсных контрактов.

Согласно информации на европейской бирже ICE, баррель черного золота марки Brent подорожал на 0,9%, или чуть больше чем на доллар – за фьючерсы выставили цену 123,37 долл./баррель.

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Колебания стоимости фьючерсов Brent на бирже ICE 14 июня
Колебания стоимости фьючерсов Brent на бирже ICE 14 июня / Фото: скриншот

Почти аналогичная ситуация с баррелем West Texas Intermediate (WTI), стоимость фьючерсов на который подскочила на 0,8%, или на 96 центов, до 122 долл./баррель.

Колебания стоимости фьючерсов WTI на бирже ICE 14 июня
Колебания стоимости фьючерсов WTI на бирже ICE 14 июня / Фото: скриншот

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Что спровоцировало скачок цен?

По информации Reuters, в Ливии на фоне политического кризиса уменьшился экспорт и добыча ресурса до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,2 млн баррелей в сутки за аналогичный период в 2021 году.

В то же время, хотя другие производители из ОПЕК+ наращивают квоты, рынок все еще взволнован нефтяным эмбарго на российское сырье и отсутствием инвестиций в отрасль. Аналитики указывают, что потери поставок почти не покрываются на глобальном рынке.

Не последнюю роль сыграла и новая вспышка COVID-19 в Китае. Крупные игроки опасаются новой фазы карантина, которая в очередной раз остановит производство и, соответственно, спрос на нефть в стране снизится.

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Эксперты отмечают, что рост цен на нефть может остановить Федеральная резервная система США, если повысит процентную ставку, вопреки всем ожиданиям. Это даст сигнал трейдерам, что они могут не сосредотачиваться только на ситуации в Китае.

РФ продолжает обогащаться

Многочисленные санкции Запада хоть и влияют на экономику агрессора, но нефтегазовый сектор России продолжает зарабатывать кровавые деньги. По подсчетам экспертов Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Финляндии, после 24 февраля РФ активно продавала ресурсы и заработала 93 млрд евро.

Одним из крупнейших покупателей российского газа и нефти остается Евросоюз, на долю которого с 23 февраля по 3 июня пришелся 61% от общего объема экспорта. По энергоносителям Путин получил от европейцев 57 млрд евро.

Большим заказчиком стал также Китай, купивший ресурсов на 12,6 млрд евро. На втором месте – Германия (12,1 млрд евро), на третьем – Италия (7,8 млрд. евро).

Самые большие суммы поступили именно от продажи черного золота – почти 46 млрд евро, вдвое меньше денег принес природный газ – 24 млрд евро. Кроме этого, РФ продавала нефтепродукты (13 млрд евро), сжиженный природный газ (5,1 млрд евро), импортировала уголь (4,8 млрд евро).

В отличие от многих масштабных покупателей, есть и значительно сократившие торговлю с Россией. В частности, от кровавых ресурсов отказались в Польше, Финляндии и странах Балтии. А вот Китай, Индия и Франция использовали ситуацию по полной и нарастили закупки.

"Сегодня" ранее писали, какие европейские компании согласились платить за голубое топливо рублями по схеме Кремля, и какие энергоресурсы запретили вывозить из Украины во время войны.

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