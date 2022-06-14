Ціни на Brent та WTI знову кусаються: що спровокувало світовий ринок

Розповідаємо про актуальні ціни на нафтові ф’ючерси еталонних марок станом на 14 червня

Нафта Brent і WTI знову подорожчала / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У вівторок, 14 червня, вартість барелів нафти на світовому ринку зробила черговий розворот – цього разу помітна тенденція до здорожчання ф’ючерсних контрактів.

Відповідно до інформації на європейській біржі ICE, барель чорного золота марки Brent здорожчав на 0,9%, або трохи більше ніж на долар – за ф’ючерси виставили ціну 123,37 дол./барель.

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Коливання вартості ф'ючерсів Brent на біржі ICE 14 червня / Фото: скріншот

Майже аналогічна ситуація з барелем West Texas Intermediate (WTI), вартість ф’ючерсів на який підскочила на 0,8%, або на 96 центів, до 122 дол./барель.

Коливання вартості ф'ючерсів WTI на біржі ICE 14 червня / Фото: скріншот

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Що спровокувало стрибок цін?

За інформацією Reuters, у Лівії на тлі політичної кризи зменшився експорт та видобуток ресурсу до 100 тис. барелів на добу із 1,2 млн барелів на добу за аналогічний період у 2021 році.

Водночас хоч інші виробники з ОПЕК+ нарощують квоти, ринок все ще схвильований нафтовим ембарго на російську сировину та відсутністю інвестицій у галузь. Аналітики вказують, що втрати постачання майже не покриваються на глобальному ринку.

Не останню роль відіграв і новий спалах COVID-19 у Китаї. Великі гравці побоюються нової фази карантину, яка черговий раз зупинить виробництво і, відповідно, попит на нафту в країні знизиться.

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Експерти зазначають, що зростання цін на нафту може зупинити Федеральна резервна система США, якщо підвищить процентну ставку, попри всі очікування. Це дасть сигнал трейдерам, що вони можуть не зосереджуватися лише на ситуації в Китаї.

РФ продовжує збагачуватись

Численні санкції Заходу хоч і впливають на економіку агресора, але нафтогазовий сектор Росії продовжує заробляти криваві гроші. За підрахунками експертів Центру досліджень енергетики та чистого повітря у Фінляндії, після 24 лютого РФ активно продавала ресурси та заробила 93 млрд євро.

Одним з найбільших покупців російського газу та нафти залишається Євросоюз, на частку якого з 23 лютого до 3 червня припав 61% від загального обсягу експорту. За енергоносії Путін отримав від європейців 57 млрд євро.

Великим замовником став також Китай, який купив ресурсів на 12,6 млрд євро. На другому місці – Німеччина (12,1 млрд євро), на третьому – Італія (7,8 млрд євро).

Найбільші суми надійшли саме від продажу чорного золота – майже 46 млрд євро, вдвічі менше грошей приніс природний газ – 24 млрд євро. Окрім цього, РФ продавала нафтопродукти (13 млрд євро), скраплений природний газ (5,1 млрд євро), імпортувала вугілля (4,8 млрд євро).

На відміну від багатьох масштабних покупців, є й такі, що значно скоротили торгівлю з Росією. Зокрема, від кривавих ресурсів відмовились у Польщі, Фінляндії та країнах Балтії. А ось Китай, Індія та Франція використали ситуацію по повній та наростили закупівлі.

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