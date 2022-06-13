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З України заборонили вивіз деяких енергоресурсів – що потрапило до списку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 червня, 16:53
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Розповідаємо, що Кабінет міністрів додав до переліку, а що зробив виключенням з правил
З України заборонили експортувати вугілля, газ та мазут вітчизняного видобутку
З України заборонили експортувати вугілля, газ та мазут вітчизняного видобутку / Фото: Колаж: Сьогодні

З України заборонили експортувати вугілля, мазут та газ, які видобуваються в середині країни.

Про це свідчить відповідну ухвалу Кабміну.

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До списку заборонених для експорту товарів потрапили антрацит, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля, а у списку винятків опинилося коксівне вугілля.

Цьому передувала заява Володимира Зеленського про те, що зима 2022-2023 буде найскладнішою за останніх 30 років, тому весь внутрішній видобуток буде спрямований на потреби українців.

Доповнюються...

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