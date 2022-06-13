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"Нафтогаз" подписал меморандум с канадской Symbio: что изменится в энергетике

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 16:14
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Рассказываем, что изменится в украинской энергетике с 2027 года после нового меморандума "Нафтогаза"
"Нафтогаз" подписал соглашение с канадской Symbio
"Нафтогаз" подписал соглашение с канадской Symbio / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Канада заинтересована в том, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис, диверсифицировать источники энергии и осуществить переход на чистую энергию. Один шаг в рамках такой стратегии – новое соглашение канадской компании Symbio Infrastructure с НАК "Нафтогаз Украины".

О меморандуме между организациями сообщает пресс-служба Symbio.

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Украине будут поставлять СПГ и "зеленый" жидкий водород

Symbio владеет дочерней компанией GNL Québec, через которую компания разрабатывает углеродно-нейтральный проект. Благодаря ему планируют сжижать и экспортировать 10,5 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Проект должен начаться в 2027 году.

Согласно меморандуму, Украине также планируют поставлять сжиженный природный газ и "зеленый" жидкий водород.

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"Мы считаем, что возможности для обеспечения долгосрочных поставок энергии от таких союзников, как Канада, до 2027 года будут иметь решающее значение для нашей энергетической безопасности и будущего экономического развития", – заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Да, ожидается, что энергетическая независимость Украины и Европы увеличится, а также это поможет лучшему переходу на чистую энергетику.

"Symbio поможет диверсифицировать энергоснабжение в Европе и будет способствовать энергетическому переходу, создав энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую нулевые выбросы при производстве СПГ, а также став одним из крупнейших в мире экспортеров экологически чистого водорода", – говорится в сообщении компании.

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Экспорт зеленой энергии

Ранее руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко заявил, что Украина может стать экспортером чистой электроэнергии в Европу.

Сколько мы сможем снабжать, сложно сказать однозначно, но эту идею нужно точно развивать, потому что она работает на будущее.

Пилипенко считает, что ЕС будет крайне заинтересован в украинской "зеленой" электроэнергии, и этот вопрос будет обсуждаться на переговорах.

Также "Сегодня" рассказывали, что Украина будет производить "зеленый" водород вместе с Германией и писали о том, что в Украине нашли еще одну возможность добывать "зеленый" водород.

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