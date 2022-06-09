Над "Лукойлом", "Газпромом" и "Роснефтью" навис кризис – чем рискует РФ

Рассказываем, как изменился импорт энергоносителей из России после санкций союзников

Крупнейшие российские компании вошли в кризис / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на продолжение энергетического экспорта, ключевые производители РФ под давлением санкций теряют свои основные рынки сбыта, а перенаправление потоков из Азии в Европу требует очень длительного времени.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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По данным журналистов, энергетические компании "Лукойл", "Газпром" и "Роснефть" вошли в кризис крайне низкой себестоимостью производства.

Энергетический сектор давно доминирует в экономике РФ, и сейчас возник вопрос о будущем этой отрасли.

С российского рынка ушли ключевые иностранные партнеры, такие как BP, Shell и ExxonMobil. Компании прекращают инвестиции, а покупатели стараются заменить российскую нефть чем-нибудь другим.

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"Необходимость вкладывать миллиарды долларов инвестиций в инфраструктуру для расширения поставок в Азию угрожает российской нефтегазовой отрасли долгосрочным спадом", – отмечает издание.

Санкции действуют

Еще в 2021 году в Евросоюз поступало более половины всего российского экспорта сырой нефти, однако к концу этого года ЕС согласился прекратить морской импорт нефти и надеется полностью отказаться от голубого топлива до 2027 года.

Такое эмбарго, пусть даже частичное, уже начало сказываться на добыче нефти.

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Добыча в среднем составляла 10,05 млн баррелей в день в апреле по сравнению с 11,01 млн баррелей в день в марте.

Индия хочет удвоить импорт

Страна хочет воспользоваться огромными скидками от "Роснефти", сообщает американское агентство Bloomberg.

Сейчас идут переговоры о заключении новых полугодичных контрактов на поставку российской нефти в Индию, а именно обсуждение вопросов отгрузки черного золота, а также его транспортировки и страхования.

"Сегодня" ранее писали, как США пытаются сбить цены на черное золото, и рассказывали, что происходит со стоимостью нефти сейчас.