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"Газпром", "Роснефть" та "Росатом" потрапили під роздачу – що заарештувала СБУ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 14:44
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Розповідаємо, якою стала загальна орієнтовна вартість арештованого майна російських компаній
СБУ заарештувала активи "Газпрому", "Роснафти" та "Росатому"
СБУ заарештувала активи "Газпрому", "Роснафти" та "Росатому" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України заарештувала корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації "Нефтяная компания "Роснефть", "Росатом" та "ПАО "Газпром".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Зазначається, що в ході оперативно-слідчих дій правоохоронці встановили, що частина прибутку цих компаній йшла на фінансування війни проти українського народу.

Загальна орієнтовна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень, а кількість арештованого нерухомого майта становить 46 об'єктів.

"Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними", – зазначають в СБУ.

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Наразі проводяться заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

Доповнюється...

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