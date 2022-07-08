"Газпром", "Роснефть" та "Росатом" потрапили під роздачу – що заарештувала СБУ

Служба безпеки України заарештувала корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації "Нефтяная компания "Роснефть", "Росатом" та "ПАО "Газпром".
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що в ході оперативно-слідчих дій правоохоронці встановили, що частина прибутку цих компаній йшла на фінансування війни проти українського народу.
Загальна орієнтовна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень, а кількість арештованого нерухомого майта становить 46 об'єктів.
"Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними", – зазначають в СБУ.
Наразі проводяться заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.
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