Скандинавский дизайн в квартире: сколько стоит оформить интерьер по стилю

Рассказываем о том, как обустроить скандинавский дизайн в квартире, и сколько это стоит

Кратко о ценах на товары в скандинавском стиле / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Скандинавский дизайн возник в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии в середине ХХ века, однако по сей день это один из самых популярных типов оформления квартир.

Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, на что следует обращать внимание при обустройстве жилья в скандинавском стиле и сколько стоят элементы дизайна в украинских интернет-магазинах.

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Особенности стиля

Дизайнеры интерьера выделяют несколько основных особенностей модного стиля сканди. Прежде всего – это сочетание простоты и функциональности. Мебель должна быть максимально мобильной и в минимальных количествах.

Образец комнаты в скандинавском стиле / Фото: Pexels

Цветовое оформление подразумевает спокойные, пастельные оттенки, без слишком ярких вкраплений. Предпочитаются элементы из дерева, камня и стекла, а также растения.

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Окна должны быть как можно больше, в идеале – панорамными, чтобы в квартиру попадало достаточно естественного света. Мебель расставляют таким образом, чтобы было много свободного пространства.

Стоимость оформления

Для стен можно использовать гипсовый кирпич. Его стоимость оценивают от 50 до 150 грн за квадратный метр.

Цены на гипсовый кирпич

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Другой вариант – просто выкрасить стены в приятный цвет. Цены на банку краски 1,4 л стартуют от 35 грн и достигают 2300 грн за банку на 9 литров. В среднем стоит рассчитывать на цену 300-500 грн за 5 л краски.

Цены на краску

Поскольку в интерьере доминируют натуральные акценты, на пол следует положить паркет. На рынке есть много предложений – дубовый, ясеневый, из канадского дуба, бука, ореха. В зависимости от вида и размера цена колеблется от 270 до 730 грн за кв.м.

Цены на паркет

Не забывайте о люстрах, которые в этом дизайне очень особенные. Можно обнаружить как четкие геометрические формы, так и интересные решения с плавными переходами. Каркас может быть металлический или деревянный с LED-лампой. Цены колеблются в пределах 1000-5000 грн.

Цены на люстры

Комфорта в скандинавской гостиной добавит небольшой камин, однако это дорогое удовольствие. Подключение и оформление камина оценивается в среднем от 10 до 32 тыс. грн.

Цены на камины

В гостиной также обязательно должен быть небольшой диван. В зависимости от размера, материала и функциональности его стоимость составляет от 16 до 47 тыс. грн.

Цены на диваны в скандинавском стиле

Дополнением к нему станет деревянный журнальный столик, продающийся по цене от 3800 до 18,5 тыс. грн, а также несколько деревянных стульев – по 2-3 тыс. грн за штуку. Можно купить сразу целый "обеденный набор", куда входит стол и 4-6 стульев стоимостью 13-21 тыс. грн.

Цены на столы в скандинавском стиле

Цены на стулья

Одним из самых удобных элементов есть кресло в скандинавском стиле. Стоимость одного стартует от 6500 грн, часто их продают в комплекте с пуфом для ног или подушками.

Цены на кресла в скандинавском стиле

Популярностью пользуются деревянные комоды в скандинавском стиле. Их стоимость в среднем 23-27 тыс. грн, но есть и более дорогие варианты.

Цены на комоды

За кровать в скандинавском стиле придется отдать от 13,7 до 17,8 тыс. грн. Цена зависит от размера. Они обычно имеют решетку с металлическим каркасом и подъемный механизм, изготовляют такие кровати с использованием текстиля или экокожи.

Цены на кровати

Изготавливают также деревянные тумбы под телевизор, цены на которые стартуют от 12 тыс. грн. Их производят из цельноламельного массива дуба с защитным покрытием, оборудуют полочками для хранения вещей.

Цены на тумбы

"Вишенкой" на торте станет коврик в скандинавском стиле, который обычно кладут возле дивана, кровати или кресел. В зависимости от размера, орнамента и материала, купить его можно по цене от 1,4 до 10 тыс. грн.

Разновидности ковров

Изменения для новостроек

Недавно в Верховной Раде приняли за основу законопроект №7398, касающийся изменений в процессе планирования и застройки территорий. Застройщикам нужно будет обращать внимание на обеспечение требований гражданской защиты при строительстве нового жилья.

Проще говоря, ни одну новостройку не позволят возвести, если там не будет бомбоубежища. Укрытие должно охранять людей:

от взрывов;

взрывных волн;

поражения опасными химическими, радиоактивными и другими веществами.

На региональном и местном уровне из-за изменений требуется дополнение градостроительной документации разделом по инженерно-техническим мерам гражданской защиты.

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