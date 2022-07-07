Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Отставка Джонсона ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Industry Строительство

Сооружения не подлежат реконструкции: сколько стоит отстроить Мариуполь

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июля, 14:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В уничтоженном оккупантами городе подсчитали предварительный ущерб и ориентировочную стоимость восстановления
Полную сумму нанесенного ущерба смогут посчитать после деоккупации
Полную сумму нанесенного ущерба смогут посчитать после деоккупации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне уничтожили и повредили в Мариуполе 1356 многоэтажных домов, разбомбили 40% от всех частных домов.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, большинство сооружений не подлежит реконструкции, поэтому нужно будет строить новые.

Реклама

По предварительным подсчетам экспертов, на полное восстановление города после освобождения от российских захватчиков уйдет от 7 до 10 лет. Стоимость реконструкции и строительства инфраструктуры оценивают более чем в 14 млрд долларов.

В обновленном городе сможет проживать ориентировочно 220 тысяч человек. Окончательные цифры смогут назвать после деоккупации, когда оценят разрушенные дома.

К восстановлению Мариуполя планируют привлекать инвесторов и международных партнеров. О готовности оказать поддержку заявил Европейский инвестиционный банк и украинский бизнес.

Реклама

Относительно послевоенного восстановления местные власти общаются с представителями европейских городов, которые понесли подобные потери во время Второй мировой войны. В частности, Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам. Привлекают экспертов Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, международных компаний.

Планы по восстановлению Украины

На днях состоялась конференция в швейцарском городе Лугано, где был презентован план послевоенного восстановления Украины. В общей сложности на 850 проектов нужно привлечь 750 млрд долларов инвестиций, из них 130 млрд долларов должны направить на проекты в энергетическом секторе.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза – до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

Реклама

Среди прочего планируют отстраивать уничтоженные оккупантами энергетические объекты, завершить нефтепровод Адамова Застава – Броды, увеличить ядерные мощности страны, а также развивать ветровые и гидроэлектростанции.

В украинских подземных хранилищах будут храниться запасы газа как для Украины, так и для поставок в ЕС. Украина будет иметь доступ к LNG-терминалам Польши, Греции, Хорватии, Турции, Италии, Германии. Намерены построить новый нефтеперерабатывающий завод и развивать производство биотоплива (биоэтанола, биодизеля, биометана, биомассы).

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украину должны зайти новые инвестиции, а также писали, сколько денег выделит ЕС на восстановление нашей страны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.6
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.1/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.6
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.25/35.65
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.55
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Американские горки
Доллар на черном рынке
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять