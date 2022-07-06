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Удар в спину Казахстана? РФ приостановила работу одного из нефтяных терминалов

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 13:23
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Российский суд указал на нарушение и принял решение об остановке нефтяного терминала
Через терминал прокачивали 80% всей нефти на экспорт из Казахстана
Через терминал прокачивали 80% всей нефти на экспорт из Казахстана / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение 30 суток в России не будет работать морской терминал "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), которым поставляли нефть из Казахстана.

Как передают местные издания, такое решение принял Приморский суд Новороссийска из-за нарушений в сфере транспортировки, которые якобы обнаружил "Ространснадзор".

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Орган надзора требовал остановить работу предприятия на три месяца, но суд ограничился лишь 30 сутками. В КТК отказались комментировать ситуацию, но собираются оспаривать решение.

Чем важен терминал?

Через нефтяной терминал КТК в Черном море экспортируется больше всего ресурса из Казахстана (80%). Общая мощность составляет 67 млн тонн в год, трубопровод соединяет месторождения нефти на западе Казахстана и в Каспийском море.

Владельцем морского нефтяного терминала является КТК, но в это предприятие вкладываются многие крупные инвесторы. Например, 31% акций принадлежит российскому правительству (из них 24% – "Транснефти"), почти 21% владеет правительством Казахстана ("Казмунайгаз" и Kazakhstan Pipeline Ventures), остальные принадлежат другим компаниям:

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  • Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%;
  • LUKARCO B.V. – 12,5%;
  • Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%;
  • Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%;
  • BG Overseas Holding Limited – 2%;
  • Eni International N.A. NV. – 2%;
  • Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Как объяснил представитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в комментарии ЦТС, такой шаг является "приветом" России Казахстану. Это ответ на попытки казахов заменить российскую нефть на рынке ЕС.

В результате приостановки работы терминала, европейский рынок за месяц потеряет до 8 млн тонн нефти. Таким образом, Россия вновь искусственно усиливает энергетический кризис в Европе.

Россия потеряла важный проект

Энергетический сектор в РФ штормит, как следствие западных санкций и вторжения в Украину. Одна за другой из страны выходят крупные компании, а местные предприятия теряют инвесторов. Недавно заморозили очередной крупный проект "Роснефти" по добыче ископаемых в Арктике.

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Причина – санкции, ведь инвесторы должны были вложить в разработку 70 млрд евро. К 2030 году россияне планировали выйти на добычу в этих местах до 2% мировой нефти. Сейчас же, по прогнозам, проект не смогут запустить минимум до 2029 года, хотя предварительный запуск планировали на 2024 год.

На этом международные партнеры Украины не будут останавливаться – газовое эмбарго должно стать главным пунктом в седьмом пакете санкций ЕС против России. Таким образом намерены предотвратить дальнейшую российскую агрессию в Украине.

Другие потери "Роснефти" связаны с дочерними компаниями и акциями за границей. В Германии могут национализировать или передать под контроль другим компаниям нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie Schwedt. Нефть на предприятие поступает из РФ по нефтепроводу "Дружба" еще с 60-х годов и на 90% обеспечивает Берлин топливом.

Кроме того, завод поставляет ресурс в Западную Польшу. Учитывая важность предприятия для энергетики, Германия рассматривает возможность временно передать операции НПЗ под контроль британского гиганта Shell или вообще национализироваться.

"Сегодня" ранее писали, что мировые цены на нефть могут возрасти до высоких показателей в размере 380 дол. за баррель, а также рассказывали, когда замороженные активы России передадут Украине.

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