Виновата будет Россия: JPMorgan предупредил мир о "стратосферных" ценах на нефть

Цены на нефть могут достичь "стратосферных" показателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые цены на нефть могут вырасти до высоких показателей в размере 380 долл. за баррель при условии, что санкции США и Евросоюза заставят Россию сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей.

Об этом предупреждают аналитики JPMorgan Chase&Co, сообщает Bloomberg.

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Как говорят аналитики, если РФ прибегнет к сокращению ежедневных поставок на 3 млн баррелей, то цены на лондонской бирже поднимутся до 190 долл, тогда как сокращение поставок на 5 млн баррелей может спровоцировать рост цен до 380 долларов.

"Самый очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может отказаться от участия и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт. По всей вероятности, правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России", – утверждают аналитики.

Что происходит с ценами на нефть сейчас?

В первый день июля стоимость нефти снизилась. Основная причина – опасения по поводу рецессии, что в свою очередь приводит к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.

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Так, фючерсы на нефть марки Brent, по данным Investing, по состоянию на 1 июля 8:36 по киевскому времени подешевели на 0,22% — до 108,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подешевели на 0,44% до 105,27 долларов за баррель.

Напомним, что рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals подорожала за последний месяц на 15 долларов – до 90 долларов. за баррель.

Раньше мы рассказывали, что в Турции нашли запасы нефти на 1 млн долл.