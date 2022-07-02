Виновата будет Россия: JPMorgan предупредил мир о "стратосферных" ценах на нефть

Цены на нефть могут достичь "стратосферных" показателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Мировые цены на нефть могут вырасти до
высоких показателей в размере 380 долл. за баррель при условии, что санкции США и Евросоюза заставят Россию сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей.
Об этом предупреждают аналитики JPMorgan Chase&Co,
сообщает Bloomberg.
Как говорят аналитики, если РФ прибегнет к сокращению ежедневных поставок на 3 млн баррелей, то цены на лондонской бирже поднимутся до 190 долл, тогда как сокращение поставок на
5 млн баррелей может спровоцировать рост цен до 380 долларов. "Самый очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может отказаться от участия и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт. По всей вероятности, правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России", – утверждают аналитики. Что происходит с ценами на нефть сейчас?
В первый день июля
стоимость нефти снизилась. Основная причина – опасения по поводу рецессии, что в свою очередь приводит к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.
Так, фючерсы на нефть марки Brent, по
данным Investing, по состоянию на 1 июля 8:36 по киевскому времени подешевели на 0,22% — до 108,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подешевели на 0,44% до 105,27 долларов за баррель.
Напомним, что рыночная стоимость флагманской
российской нефти марки Urals подорожала за последний месяц на 15 долларов – до 90 долларов. за баррель.
Раньше мы рассказывали, что
в Турции нашли запасы нефти на 1 млн долл.