Остановит агрессора? Страны G7 готовят для России еще один "сюрприз"

Пока лидеры международного клуба проводят "очень конструктивные" обсуждения по этому вопросу
Установление предельных цен на нефть агрессора обсуждается на высоком и конструктивном уровне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, входящие в группу G7, могут
установить предельные цены на нефть из России.
Об этом
сообщает Reuters.
Две страны из этого перечня уже запретили импорт черного золота из страны-агрессора, а принятое эмбарго ЕС вступит в силу только до конца 2022 года. Таким образом, Запад опасается, что
эти меры на самом деле не повлияют на военный бюджет России, поскольку страна получает больше экспорта, даже если объемы падают.
Что может сократить этот бюджет и заставит РФ прекратить войну, так это ограничение цен, что в свою очередь поможет избежать дальнейшего ограничения поставок нефти и роста инфляции.
Однако в этом вопросе без поддержки Китая и Индии, являющихся крупными импортерами нефти, не обойтись.
Один из немецких чиновников сказал, что G7 также обсуждала необходимость сочетания амбициозных целей в области климата с необходимостью для некоторых стран исследовать
новые газовые месторождения.
США уверены в этой стратегии
США убеждены, что
заставив РФ продавать свою нефть за бесценок, агрессор не сможет позволить себе вести войну.
В США утверждают, что западные правительства могли бы еще попытаться ввести ценовой потолок, сказав покупателям, что они могут продолжать пользоваться страховкой,
пока они соглашаются не платить за нефть на борту более чем за определенную цену.
Для ЕС этот шаг будет нелегким, ведь ему придется снова открыть юридический текст своего последнего пакета санкций, на утверждение которого ушли недели, и в очередной раз потребовать единодушия 27 стран мира, что является нелегкой задачей.
Напомним, в целом в 2021 году из-за того, что
цены на газ и нефть выросли, увеличились и поступления в бюджет РФ. Собственно, они превысили годовые плановые показатели более чем на половину, а именно на 51,3%, и достигли 9 трлн рублей. И именно нефть принесла больше денег.
Ранее мы писали, что 31 мая лидеры Европейского Союза
согласовали шестой пакет санкций, в котором, помимо финансовых ограничений, есть и ресурсные.