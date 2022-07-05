Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетные обстрелы ⚠ Угроза из Беларуси 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Исторически высокие цены: как война РФ против Украины опустошает европейские кошельки

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 15:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что произошло с ценами на электроэнергию в Европе и чем это вызвано
Цены на электроэнергию в Европе рекордно выросли
Цены на электроэнергию в Европе рекордно выросли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения России в Украину мир стал отказываться от кровавых ресурсов российского агрессора. Вместе с тем, на газ и электроэнергию начали резко расти цены. Так, стоимость электроэнергии в Европе установила исторический рекорд.

Сколько теперь стоит ресурс и что происходит на этом рынке, рассказали Financial Times.

Реклама

Все всколыхнула российско-украинская война

В понедельник, 4 июля, на торгах самых высоких котировок достигли немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году. Она считается рыночным эталоном, и цена на нее выросла на 13% до 325 евро за МВт-час.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре. В издании добавляют, что с начала года аналогичный контракт во Франции удвоился до 366 евро за МВт-час.

Одна из основных причин, почему цены на электроэнергию в ЕС растут, – газ. Голубое топливо используется для производства электроэнергии, а также выросло в цене до более чем 1 800 дол. за тысячу куб. м после начала полномасштабной войны в Украине. Если сравнивать с прошлым годом, то из-за сокращения поставок ресурса от российского "Газпрома" газ в ЕС подорожал в четыре раза.

Реклама

Также важной причиной ухудшения ситуации с ценами являются проблемы с обслуживанием большого количества атомных станций Франции. Идет речь о том, что соседние страны сжигают дополнительный газ для производства электроэнергии для Франции. А между тем им самим нужно запасаться голубым топливом на предстоящий отопительный сезон.

Уильям Пек, аналитик рынка электроэнергии в аналитической фирме ICIS, считает, что высокие цены на электроэнергию свидетельствуют о том, что трейдеры все чаще прогнозируют ограниченные поставки газа на срок не менее года.

"Газ имел недостаточные инвестиции в новую производственную инфраструктуру во время пандемии, однако спрос вернулся быстрее, чем люди ожидали. Цены начали расти год назад. Российско-украинская война всколыхнула все", – объяснил эксперт.

Реклама

Он добавил, что спрос на газ из-за цены уже снижается. К примеру, в Германии за последние четыре месяца, если сравнивать с прошлым годом, спрос упал на 5%.

Что ждет Европу этой зимой

Ранее "Сегодня" рассказывали, что российский "Газпром" пытается сорвать подготовку к отопительному сезону. Даже если зима окажется теплой, россияне регулярно будут ограничивать поставки до максимально дискомфортного уровня.

И самое плохое, что может произойти, – полное отключение Евросоюза от российского газа, однако ударит это не только по ЕС. Так и Россия потеряет свой мощный рычаг влияния, и это может больно ударить по "Газпрому", который и без этого страдает от укрепления курса рубля.

Мы также писали о том, что "Газпром" может потерять хранилище газа в Европе, и как новое решение "Большой семерки" ударит по возможности Кремля финансировать войну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Американские горки
Доллар на черном рынке
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять