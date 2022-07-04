G7 готовит мощный удар по экспорту российской нефти – как Путина лишат денег

Российская нефть может подешеветь вдвое вследствие ограничения цен на нее, которое обсуждают лидеры "Большой семерки".
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Кyodo.
"Мы установим верхний лимит на уровне около половины текущей цены и создадим систему, которая не позволит людям покупать или не покупать ее по большей цене", — заявил Кисида.
По мнению премьера, это станет реакцией на позорные поступки страны-агрессора.
Решение лидеров G7
Руководители стран "Большой семерки" во время встречи 26-28 июня согласились с необходимостью введения лимита для торговой цены на российскую нефть.
Решение было принято в контексте введения более жестких санкций против России.
Такое ограничение необходимо для того, чтобы уменьшить возможность Кремля финансировать войну против Украины.
Нефтяное эмбарго от ЕС
В Еврокомиссии предоставили разъяснения по ограничению на поставки из России черного золота морским путем.
Следовательно, под ограничение ЕС попадает не только нефть в чистом виде, то есть сырая, но и бленды, в составе которых она есть.
Кстати, бленды очень популярны в Европе, однако теперь, если в этой смеси есть хоть немного российской нефти, покупать ее запрещено.
"Сегодня" раньше писали, что ждет мировые цены на нефть, и рассказывали, в какой стране нашли потрясающие запасы черного золота.