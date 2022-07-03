Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине ⚠ Угроза из Беларуси 📢 Ракетные обстрелы Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

России "перекрыли кислород": в ЕС опубликовали новые подробности нефтяного эмбарго

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июля, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничениям на поставку черного золота из России
В Европе разъяснили детали нефтяного эмбарго против РФ
В Европе разъяснили детали нефтяного эмбарго против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале июня Евросоюз после продолжительных дискуссий ввел нефтяное эмбарго в отношении России.

Через месяц Европейская комиссия предоставила разъяснение об ограничениях на поставку из России морским путем.

Реклама

Так, под ограничение попадает не только черное золото из РФ в чистом виде, но и бленды, в составе которых она есть. Последние очень популярны в Европе, впрочем, если окажется, что в смеси хоть капля российской нефти, под запрет попадает вся партия.

Объемы продукции из России

С другой стороны, в ЕС разрешили завозить нефтепродукты, произведенные из российской нефти, но на иностранных нефтеперерабатывающих заводах. Потенциальными экспортерами продукции из страны-агрессора могут стать Индия, Китай и Турция.

Переходный период, касающийся нефти, продлится до декабря 2022 года, а для нефтепродуктов этот срок продлили до февраля 2023-го. Он касается контрактов, заключенных до введения эмбарго, и новых одноразовых соглашений на спотовом рынке.

Реклама

По итогам 2021 года страны ЕС ввезли по морскому пути нефти на 32,7 млрд евро. Из них 68% составил импорт из РФ, еще на 21,2 млрд евро таким образом завезли российские нефтепродукты.

Обход санкций

Как сообщили российские медиа, схемы с блендами активно использовали российские нефтяники после введения санкций. Популярна так называемая латвийская смесь, к которой могут добавлять российскую нефть Urals.

Сейчас ожидается, что они будут использовать "серые иранские схемы" для поставки нефти и нефтепродуктов через другие страны. Трейдеры могут "отмывать" нефть и при переработке сырья в дизельное топливо, а уже его экспортировать в ЕС.

Реклама

"Стратосферные" цены на нефть

По подсчетам аналитиков JPMorgan Chase&Co, мировые цены на нефть могут возрасти до невероятно высоких показателей в размере 380 долларов за баррель. Это может произойти при условии, что санкции США и Евросоюза заставят Россию сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей.

Если РФ прибегнет к сокращению ежедневных поставок на 3 млн баррелей, то цены на Лондонской бирже поднимутся до 190 долларов. И эта формула пропорциональна, то есть чем больше будет сокращение, тем выше подскочат цены на нефть.

В то же время в начале июля стоимость фьючерсных контрактов на нефть снизилась. Основная причина – опасения по поводу рецессии, что со своей стороны приводит к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.

За нефть марки Brent на бирже просили 108,79 долларов за баррель, а за американскую WTI – 105,27 долларов за баррель.

"Сегодня" ранее писали, что рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals подорожала за последний месяц на 15 долларов, а в Турции нашли запасы нефти на миллиард долларов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.55/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.7/35.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Американские горки
Доллар на черном рынке
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,40 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять