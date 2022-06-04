Не схожа на прокажену! Казахстан змінює назву своєї нафти, щоб її не плутали з російською

Таким чином виробник хоче уникнути ризиків санкцій та проблем із фінансуванням

Казахстан намагається дистанціюватися від нафти агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Казахстан, намагаючись дистанціюватися від нафти російського походження, змінює назву своєї сировини на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Таким чином він хоче уникнути ризиків санкцій та проблем із фінансуванням.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідь казахстанського виробника нафти СНПС-Актобемунайгаз на запит агентства.

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Тож, як сказав виробник сировини, через "останні значні геополітичні зміни" назва KEBCO застосовуватиметься вже з 6 червня 2022 року. За словами одного зі співрозмовників видання, Міністерство енергетики Казахстану збирається попросити дозвіл у уряду на офіційне використання нового сорту.

Казахстанські поставки плутали з російськими

Зауважимо, Казахстан експортує свою нафту саме через російські морські порти. Використовує він їх як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти, або близько 13,3 млн тонн у 2021 році.

За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово приймали за російські бочки. Нафтовики сподіваються, що зможуть вибороти кращі ціни на свою нафту і легше її продавати, якщо в документах буде чітко вказано, що вона не надходить з Росії.

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Великий програш РФ

ЄС нещодавно погодив шостий пакет санкцій, який дуже довго не могли ухвалити через питання нафтового ембарго. І все це через Угорщину, яка виступала проти повної заборони на російський ресурс.

Отже, санкції забороняють купувати сиру нафту і нафтопродукти з Росії, що доставляються до країн ЄС морем. Але поки що обмежень не буде на закупівлю трубопровідної нафти.

Вони набудуть чинності впродовж такого часу: шість місяців від початку дії санкцій на сиру нафту та вісім місяців на нафтопродукти.

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"За підрахунками Bloomberg, поставки морським транспортом становлять близько двох третин російського імпорту нафти, і коли цей захід буде введений в дію, за підрахунками Bloomberg, це коштуватиме Путіну до 10 мільярдів доларів на рік", – йдеться у повідомленні.

Причина таких втрат для агресора у тому, що РФ змушена буде продавати нафту зі знижкою в Азію, і це значно дешевше, ніж ціна на ф'ючерси на Brent.

Раніше ми писали, що деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою. А також розповідали, які великі гравці на світовому ринку використовують ситуацію та скуповують російську нафту задешево.