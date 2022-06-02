Стоимость нефти резко развернулась: что стало причиной стремительного падения Brent і WTI

Предварительно контракты росли в течение нескольких недель по вполне объективным причинам

Однако есть и факторы, которые поддерживают цены на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

2 июня стоимость нефти повернула в сторону понижения на фоне недавнего роста. Причинами этого эксперты называют заявление Саудовской Аравии об увеличении добычи сырья, если РФ, в свою очередь, его сократит.

Об этом информирует Reuters.

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Так, нефть марки Brent подешевела на 1,8%, до 114,21 долларов за баррель, американская нефть WTI подешевела на 2,0%, до 113,01 долларов за баррель.

По состоянию на 2 июня 13 часов по киевскому времени стоимость Brent, по данным Investing, составляла 113,59 долл. (открытие на уровне 115,8 долл.), WTI — 112,69 долл. (открытие было на уровне 114,91 долл.).

Динамика цен на нефть / Фото: скриншот

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Динамика цен на нефть / Фото: скриншот

Что влияет на стоимость нефти?

Напомним, что ранее контракты росли в течение нескольких недель. А все это потому, что российский экспорт был ограничен санкциями ЕС и США против Москвы из-за ее вторжения в Украину.

До заявлений Саудовской Аравии цены поддерживал постепенный выход Китая из-под строгих ограничений, связанных с COVID-19. Однако, после того, как саудиты объявили об увеличении добычи нефти, ее стоимость вернула в обратное направление.

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"Инвесторы закрыли длинные позиции, чтобы подождать и посмотреть, увеличит ли Саудовская Аравия добычу быстрее, чтобы отреагировать на призывы Соединенных Штатов, и повлияет ли это увеличение на глобальный баланс спроса и предложения", – сказал Цуэси Уэно, старший экономист исследовательского института NLI.

Саудовская Аравия и ее заявления

Саудовская Аравия готова увеличить производство нефти, если из-за санкций ЕС ее добыча в России кардинально снизится.

Ранее США и саудовское руководство не могли договориться по вопросу увеличения добычи нефти, последняя неоднократно отвергала призывы Белого дома и G7. Однако визиты в последние недели делегации США высокого уровня помогли улучшить отношения.

Теперь Саудовская Аравия фактически изменила свою позицию и заверила США, что увеличит добычу, если на нефтяном рынке возникнет дефицит предложения.

Заметим, что увеличение производства, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август.

Напомним, ЕС недавно согласовал шестой пакет санкций, который очень долго не могли принять из-за вопроса нефтяного эмбарго. И все это из-за Венгрии, которая выступала против полного запрета на российский ресурс.

Ранее мы писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе.