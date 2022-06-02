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Вартість нафти різко розвернулася: що стало причиною стрімкого падіння Brent і WTI

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 13:23
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Попередньо контракти зростали протягом декількох тижнів з цілком обʼєктивних причин
Однак є і чинники, які підтримують ціни на нафту
Однак є і чинники, які підтримують ціни на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2 червня вартість нафти повернула у бік зниження на фоні недавнього зростання. Причинами цього експерти називають заяву Саудівської Аравії про збільшення видобутку сировини, якщо РФ в свою чергу його скоротить.

Про це інформує Reuters.

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Так, нафта марки Brent подешевшала на 1,8%, до 114,21 доларів за барель, американська нафта WTI подешевшала на 2,0%, до 113,01 доларів за барель.

Станом на 2 червня 13 год. за київським часом вартість Brent, за даними Investing, становила 113,59 дол. (відкриття на рівні 115,8 дол.), WTI — 112,69 дол. (відкриття було на рівні 114,91 дол.).

Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту / Фото: скріншот

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Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту

Що впливає на вартість нафти?

Нагадаємо, що раніше контракти зростали протягом декількох тижнів. А все це через те, що російський експорт був обмежений санкціями ЄС і США проти Москви через її вторгнення в Україну.

До заяв Саудівської Аравії ціни підтримував поступовий вихід Китаю з-під суворих обмежень, пов'язаних з COVID-19. Однак після того, як саудити оголосили про збільшення видобутку нафти, її вартість повернула у зворотний напрямок.

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"Інвестори закрили довгі позиції, щоб почекати і подивитися, чи Саудівська Аравія збільшить видобуток швидше, щоб відреагувати на заклики Сполучених Штатів, і чи вплине це збільшення на глобальний баланс попиту і пропозиції", – сказав Цуесі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

Саудівська Аравія і її заяви

Саудівська Аравія готова збільшити виробництво нафти, якщо через санкції ЄС її видобуток в Росії кардинально знизиться.

Раніше США та саудівське керівництво не могли домовитися щодо питання збільшення видобутку нафти, остання неодноразово відкидала заклики Білого дому та G7. Однак візити останніми тижнями делегації США високого рівня допомогли покращити відносини.

Тож тепер Саудівська Аравія фактично змінила свою позицію і запевнила США, що збільшить видобуток, якщо на нафтовому ринку виникне дефіцит пропозиції.

Зауважимо, що збільшення виробництва, заплановане на вересень, буде перенесено на липень і серпень, пише видання.

Нагадаємо, ЄС нещодавно погодив шостий пакет санкцій, який дуже довго не могли ухвалити через питання нафтового ембарго. І все це через Угорщину, яка виступала проти повної заборони на російський ресурс.

Раніше ми писали, що деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою.

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