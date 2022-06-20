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Санкции не проблема? Кому Кремль продает нефть в рекордных объемах

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 11:11
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Рассказываем, как, несмотря на санкции, российскому агрессору удается продавать свою нефть, и в какой стране РФ стала крупнейшим импортером
Куда Россия массово сбывает свою нефть
Куда Россия массово сбывает свою нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного нападения РФ на Украину многие страны мира начали отказываться от ресурсов агрессора и внедрять эмбарго на российскую нефть. Однако все еще есть те, кто наоборот наращивает импорт из России, несмотря на все ограничения и санкции Запада.

Как сообщает Reuters, в мае 2022 года импорт сырой нефти из РФ в Китай вырос на 55% в годовом исчислении. И это рекорд. В каких условиях это произошло?

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Что не взяли другие, Китай взял со скидкой

Согласно данным, обнародованным Главным таможенным управлением Китая, в мае в страну ввезли 8,42 млн тонн российской нефти. Это касается и поставок по трубопроводу Восточный Сибирь – Тихий океан, и морских поставок из европейских и дальневосточных портов РФ.

Это эквивалентно около 1,98 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее, в апреле, в сутки в Китай поставляли лишь 1,59 млн баррелей, на 25% меньше, чем в мае.

Все это привело к тому, что Российская Федерация стала основным импортером нефти в Китай, потеснив Саудовскую Аравию на 2 место. Показатели импорта ресурса из Саудовской Аравии, согласно отчету таможни, в мае были следующими: 7,82 млн тонн, или 1,84 млн баррелей в сутки.

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"Данные, показывающие, что Россия вернула первое место в рейтинге поставщиков Китая, крупнейшего мирового импортера сырой нефти после 19 месяцев разрыва, свидетельствуют, что Москва может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей и приходится снизить цены", – говорится в сообщении.

В целом спрос на нефть в Китае уменьшился из-за замедления экономики, а также из-за последствий COVID-19, однако ведущие импортеры активизировали закупки дешевого российского ресурса.

Увеличила закупки у РФ и Индия

Как мы писали ранее, Индия в течение июня резко увеличила покупку дешевой российской нефти и угля, предлагаемых со скидками 30%. Объясняют это тем, что внезапная остановка импорта сырья якобы повысит мировые цены и повредит потребителям.

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Неофициальные данные говорят, что за период с 27 мая по 15 июня закупки угля и сопутствующих продуктов выросли более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 331,17 млн дол.

Индийские массовые закупки российского угля продолжаются, и ожидается, что импорт в июне будет наибольшим за не менее 7,5 года, свидетельствуют данные отслеживания суден Refinitiv Eikon.

"Сегодня" рассказывали также, какая страна больше не сможет получать российскую нефть ни одним из существующих путей, и почему "Газпром" не будет поставлять газ по "Турецкому потоку".

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