Подкупили скидками! Индия резко увеличила закупки российского угля и нефти

Закупки угля и сопутствующих продуктов выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом

Российский уголь продают со скидкой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Индия за последние недели резко увеличила покупку дешевой российской нефти и угля, предлагаемый со скидками 30%. Объясняет она это тем, что внезапная остановка импорта сырья якобы повысит мировые цены и повредит потребителям.

Об этом пишет Reuters.

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Так, индийские покупатели покупают огромное количество российского угля, несмотря высокие транспортные расходы. Неофициальные данные говорят, что за период с 27 мая по 15 июня закупки угля и сопутствующих продуктов выросли более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 331,17 млн дол.

А все это потому, что оффшорные подразделения таких российских угольных трейдеров, как Suek AG, KTK и кипрская Carbo One, в частности в Дубае и Сингапуре, предлагали скидки от 25 до 30%.

Согласно подсчетам Reuters, за 20-дневный период закупки нефти в среднем составили 110,86 миллиона долларов США, что более чем втрое превышает расходы через три месяца после 24 февраля.

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Индийские массовые закупки российского угля продолжатся, и ожидается, что импорт в июне будет наибольшим за 7,5 лет, свидетельствуют данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Индия увеличила закупку нефти из РФ

Покупка российской нефти в Индии также увеличилась. За эти же 20 дней индийские нефтепереработчики увеличили закупки более чем в 31 раз против показателей в прошлом году, до 2,22 миллиарда долларов.

"Российские трейдеры либерально относятся к способам оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупки российского угля будет продолжаться", – сообщил один из источников.

Россия дала заднюю?

На днях глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призналась, что эмбарго в отношении российской нефти серьезно ослабит рубль и разгонит инфляцию. Такие заявления на столь высоком уровне прозвучали впервые.

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Чиновница отметила, что кроме проблем с валютой, РФ ждет значительное сокращение импорта (развитые страны перестали продавать в Россию товары, поставлять услуги и технологии).

"Сегодня" раньше писали, какая страна больше не сможет получать российскую нефть ни одним из существующих путей, и рассказывали, что происходит с цены на черное золото.