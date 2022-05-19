"Роснефть" слабеет? Что происходит с акциями на бирже

Рассказываем, что происходит с одной из главных российских компаний на бирже

Акции "Роснефти" падают на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской государственной нефтяной компании "Роснефть" за день опустились ниже 400 рублей.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Реклама

В четверг, 19 мая, акции упали на 1,10% по сравнению с предыдущим днем, их цена составила 399,55 рублей, а в начале торгов она была на уровне 402-404 рублей.

Акции "Роснефти" падают / Фото: скриншот

Акции "Лукойла"

Просели и акции самой крупной частной нефтяной компании "Лукойл", они упали на 1,64% по сравнению с 18 числом.

Реклама

Если брать значение за последние 5 дней, то ценные бумаги выросли по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 0,61%, а если посмотреть на динамику за месяц, то акции "Лукойла" просели на 1,76%.

Цены на нефть

А цены на черное золото, наоборот, растут. Главная причина этого – ослабление карантинных ограничений в Китае.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4%, до 110,64 доллара за баррель, а на американскую нефть WTI подорожали на 1,5%, до 108,50 доллара за баррель.

Реклама

Также на ценовые колебания влияют рост мировой инфляции, война России против Украины и опасения по поводу дефицита мировых запасов, что перевешивают опасения по поводу замедления экономического роста.

"Сегодня" ранее писали, от чего у европейцев произошел ценовой шок, и рассказывали, какую хитрость для газового шантажа придумал "Газпром".