"Роснефть" слабеет? Что происходит с акциями на бирже

Акции российской государственной нефтяной компании "Роснефть" за день опустились ниже 400 рублей.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.
В четверг, 19 мая, акции упали на 1,10% по сравнению с предыдущим днем, их цена составила 399,55 рублей, а в начале торгов она была на уровне 402-404 рублей.
Акции "Лукойла"
Просели и акции самой крупной частной нефтяной компании "Лукойл", они упали на 1,64% по сравнению с 18 числом.
Если брать значение за последние 5 дней, то ценные бумаги выросли по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 0,61%, а если посмотреть на динамику за месяц, то акции "Лукойла" просели на 1,76%.
Цены на нефть
А цены на черное золото, наоборот, растут. Главная причина этого – ослабление карантинных ограничений в Китае.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4%, до 110,64 доллара за баррель, а на американскую нефть WTI подорожали на 1,5%, до 108,50 доллара за баррель.
Также на ценовые колебания влияют рост мировой инфляции, война России против Украины и опасения по поводу дефицита мировых запасов, что перевешивают опасения по поводу замедления экономического роста.
"Сегодня" ранее писали, от чего у европейцев произошел ценовой шок, и рассказывали, какую хитрость для газового шантажа придумал "Газпром".