"Роснефть" уже не та? Что происходит с акциями на бирже

Рассказываем, как изменилась стоимость акций крупнейших российских компаний за последний месяц

Акции "Роснефти" немного выросли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции крупнейшей российской нефтедобывающей компании "Роснефть" начали немного укрепляться в понедельник, 16 мая.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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16 числа капитализация ценных бумаг составляет 378,2 рубля, что на 0,87% больше, чем накануне.

Однако если посмотреть на статистику за месяц, то акции компании сейчас находятся чуть ли ни на самом низком уровне. Еще 29 апреля они стоили более 400 рублей и с того момента начался резкий спад:

Что происходило с акциями "Роснефти" за месяц / Фото: скриншот

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Акции "Газпрома"

В то же время капитализация газового монополиста постепенно растет в последний месяц, после резкого спада в начале войны.

В понедельник цена одной акции составляет 240 рублей, что на 2,06% больше, чем накануне, на закрытии торгов.

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Как рассказал ранее "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Лупоносов, фондовый рынок РФ не отображает реальной ситуации и никак не влияет на стабильность компаний.

По сути, "Газпрому" все равно – падают акции или растут, даже если ценные бумаги станут "мусорными", это не поколеблет состояние компании.

Банкротства газового гиганта можно ожидать только в случае полного поражения РФ в войне, и даже тогда у "Газпрома" будет 3 года прочности, во время которых он может работать в убыток и держаться на плаву.

"Сегодня" ранее писали, сможет ли Россия остановить транзит газа, и рассказывали, за что "Нафтогаз" грозился "Газпрому" судебным иском.