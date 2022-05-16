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"Роснафта" вже не та? Що відбувається з акціями на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 11:50
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Розповідаємо, як змінилася вартість акцій найбільших російських компаній за останній місяць
Акції "Роснафти" трохи зросли
Акції "Роснафти" трохи зросли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції найбільшої російської нафтовидобувної компанії "Роснафта" почали трохи зміцнюватися у понеділок, 16 травня.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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16 числа капіталізація цінних паперів становить 378,2 рубля, що на 0,87% більше, ніж напередодні.

Проте, якщо подивитися на статистику за місяць, то акції компанії нині перебувають чи не на найнижчому рівні. Ще 29 квітня вони коштували понад 400 рублів і з того моменту почався різкий спад:

Що відбувалося з акціями "Роснафти" за місяць
Що відбувалося з акціями "Роснафти" за місяць / Фото: скріншот

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Акції "Газпрому"

Водночас капіталізація газового монополіста поступово зростає в останній місяць, після різкого спаду на початку війни.

У понеділок ціна однієї акції становить 240 рублів, що на 2,06% більше, ніж напередодні на закритті торгів.

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Як розповів раніше "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, фондовий ринок РФ не відображає реальної ситуації та ніяк не впливає на стабільність компаній.

По суті, "Газпрому" все одно – падають акції чи зростають, навіть якщо цінні папери стануть "сміттєвими", це не похитне стан компанії.

Банкрутство газового гіганта очікується лише у разі повної поразки РФ у війні, і навіть тоді у "Газпрому" буде 3 роки міцності, під час яких він може працювати на збиток і триматися на плаву.

"Сьогодні" раніше писали, чи зможе Росія зупинити транзит газу, та розповідали, за що "Нафтогаз" погрожував "Газпрому" судовим позовом.

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