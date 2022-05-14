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Росія боїться залежності: чи зможе "Газпром" зупинити транзит газу через Україну

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 травня, 11:58
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Розповідаємо, чи загрожує Європі зупинка транзиту газу з боку України через дії Російської Федерації
Попри дії "Газпрому" Україна постачає газ у повних обсягах
Попри дії "Газпрому" Україна постачає газ у повних обсягах / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через дії російського агресора та окупацію на деяких пунктах пропуску транзит газу впав до нуля. Однак навіть така ситуація не може позбавити Європу блакитного палива.

Про це заявила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

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"Газпром" "прикручує" транзит

Як ми розповідали раніше, 11 травня транзит російського газу через Україну в пункті пропуску "Сохранівка" на Луганщині впав до нуля. Сталося це тому, що російські військові захопили станцію. Саме через цей пункт до Європи надходить третина газу, що постачається з РФ.

Бєлькова зазначила, що попри складні відносини з РФ український оператор ГТС намагався до кінця виконувати обов'язки перед європейськими покупцями. На станціях співробітники ОГТСУ працювали під тиском, і готові були робити це і далі, аби не зривати домовленостей.

"Ми налаштували роботу так, що навіть попри присутність окупантів, якби вони не почали втручатись в процес транзиту, ми б продовжували виконувати свою місію з високо піднятою головою. Ми жодним чином не намагалися зірвати будь-які політичні домовленості. Ми навпаки сприяли тому, щоб виконати свою місію як по відношенню до власних споживачів, так і до споживачів у Європі", – зазначила Бєлькова.

Та попри зупинку транзиту через ГВС "Сохранівку", Україна все ще може постачати такі ж обсяги блакитного палива, і навіть наполягає на їх збільшенні.

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ОГТСУ має достатньо потужностей, зокрема навіть без змін до поточного транзитного договору ГВС "Суджа" може прийняти 77,2 млн куб. м газу на добу.

Загалом технічна спроможність цього пункту пропуску складає 244 млн куб. м газу на добу, а це означає, що Україна може доставляти повні обсяги газу, які передбачені контрактами.

В ОГТСУ зазначають, що наша держава може збільшувати обсяги транзиту до ЄС через всі свої потужності навіть у ситуації, коли "Газпром" це блокує. І робить він це тому, що боїться залежності від України.

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"Ситуація із "Сохранівкою" ще раз підтверджує необхідність максимально завантажити українську ГТС через пункти, де ми контролюємо ситуацію, з метою посилити залежність Росії від українського маршруту. Ми закликаємо Німеччину для якнайшвидшого розгляду питання щодо обмеження роботи "Північного потоку-1" з огляду на тиск, який чинить Росія на Польщу та Болгарію", – заявила Бєлькова.

Вартість газу в Європі різко злетіла

Після того, як транзит російського газу по окупованій території України зупинився, ціни на газ в Європі різко зросли.

Так, порівняно з попереднім днем, вартість травневого ф'ючерсу на TTF 11 травня зросла на 4% до 1120 доларів за 1 тис. кубометрів.

Україна може подати до суду

"Сьогодні" вже розповідали, що очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що на окупованих територіях почали красти газ з української ГТС. Тому постачати його колишнім маршрутом неможливо.

Якщо ж Росія відмовиться зберігати обсяги постачання через підконтрольні Україною території, то наша країна звернеться до суду, адже згідно з транзитним контрактом там є пункт "качай або плати".

"Пригадується, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт зі становищем "качай або плати". Тож чи подавати газ для транзиту – це право "Газпрома" вирішувати. А платити, навіть якщо не подаєш газ – це борг за контрактом. Якщо не буде оплати, то це виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можемо повторити?" – написав Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ми писали, що Угорщина назвала суму, за яку готова погодитись на нафтове ембарго проти РФ. Читайте, за скільки країна могла б "продати" згоду на ембарго.

"Сьогодні" також розповідали, як Індія пішла на шантаж Росії і маніпулює цінами на нафту агресора.

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