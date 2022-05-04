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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Индия пошла на шантаж РФ — выполнит ли условия агрессор

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 17:50
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Индия шантажирует Россию и требует выполнить ее условия, а в РФ другого выхода и не будет
Индия выдвинула свои требования на переговорах с представителями РФ
Индия выдвинула свои требования на переговорах с представителями РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На переговорах с Москвой представители индийской стороны заявили, что их страна хочет покупать российскую нефть Urals по цене ниже 70 долларов за баррель. То есть получить еще большую скидку, чем Россия уже предложила.

Об этом пишет Bloomberg.

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Таким образом Индия пытается компенсировать дополнительные расходы, связаны с покупкой нефти из России на фоне обострения геополитической ситуации и роста санкционного давления.

Заметим, что Индия осталась одной из немногих стран, пока не отказавшихся от импорта российской нефти.

"Государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия третьего крупнейшего импортера нефти в мире купили более 40 миллионов баррелей российской нефти с момента вторжения РФ в Украину в конце февраля. Это на 20% больше, чем поставки России в Индию за весь 2021 год", — сообщают источники агентства.

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Подкупили Индию скидками

Напомним, что после того как "Роснефть" потеряла западных покупателей из-за санкций, она ведет переговоры с индийскими и китайскими компаниями о поставках сырья. Речь идет о шестимесячном соглашении с РФ на импорт 6 млн баррелей нефти в месяц с опционом на покупку еще 3 млн баррелей.

В настоящее время переговоры с "Роснефтью" ведут следующие ведущие индийские компании:

  • Indian Oil;
  • Bharat Petroleum;
  • Хиндустан Петролеум.

Две последние будут ожидать ежемесячного импорта (с июня) в размере 4 млн баррелей и 3 млн баррелей в соответствии.

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Напомним, что вицеканцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабэк заявил, что Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

Раньше мы рассказывали, почему российские эксперты называют свою нефть токсичной.

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