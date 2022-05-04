Цены на нефть стремительно падают — сможет ли эмбарго изменить ситуацию

Рассказываем, сколько сейчас стоит черное золото на бирже и что будет дальше с ценами на нефть

Цены на нефть изменятся после введения эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за негативных ожиданий замедление экономического роста в КНР, крупнейшего в мире импортера нефти, верх одерживают опасения потенциальных перебоев с поставками сырья. Так что стоимость нефти с начала новой недели в мае продолжила свое падение.

Однако сегодня, 4 мая, ситуация несколько изменилась, о чем мы расскажем потом в материале.

Реклама

Так, по информации Reuters, производственная активность китайской экономики сокращается уже второй месяц подряд до самого низкого уровня с февраля 2020 года из-за блокировки в связи с COVID. Это собственно и подтолкнуло цены к падению.

Еще одной причиной таких цен на сырье является ожидание введения эмбарго на импорт российской нефти. Уже после принятия решения и официального сообщения курс может повернуть в сторону роста.

Индия не против нефти агрессора

Как сообщили Reuters эксперты Royal Bank of Canada, объемы импорта российской нефти Индией увеличились с менее 100 тысяч баррелей в сутки в прошлом году до 800 тысяч баррелей в сутки в апреле 2022 года. Аналитики говорят, что пока Вашингтон не введет вторичные санкции, Индия будет наращивать импорт и дальше.

Реклама

Сейчас индийские нефтеперерабатывающие заводы ведут переговоры о шестимесячном нефтяном соглашении с Россией на импорт миллионов баррелей в месяц.

Сколько стоит нефть на бирже?

Однако ситуация 4 мая несколько претерпела изменения. ЕС представил шестой пакет санкций, в котором был объявлен среди всего и полный запрет на российскую нефть. После этого стоимость нефти начала расти.

Так, если предыдущее закрытие 3 мая было на уровне 104,97 долл. за баррель нефти Brent, то по состоянию на 4 мая 14:25 по киевскому времени она уже стоила 108,93 долл.

Реклама

Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Что касается эталонной марки WTI, то она стоит 106,47 долларов за баррель (предыдущее закрытие было на уровне 102,41 долл.)

Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Китай начал тайно скупать токсичную нефть

Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть с большими скидками, которые РФ вынуждена была совершить из-за прекращения западными странами покупок сырья и подготовки к введению эмбарго.

Как рассказал представитель независимого НПЗ в Шаньдуне, они отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти, взяв на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин.

С начала войны он не сообщал публично о соглашениях с российскими поставщиками нефти, чтобы "не привлекать внимания и не подвергнуться санкциям США".

Напомним, что после окончания войны в Украине Россия может оказаться под влиянием Китая. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".

Раньше мы рассказывали, какое будущее российский эксперт предсказал нефти агрессора.