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Транзит газу через окуповану територію впав до нуля — як це вплине на Європу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 травня, 13:14
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Найбільш чутливі до такого розвитку подій саме біржові ціни на блакитне паливо
Після припинення транзиту ціни на газ підскочили
Після припинення транзиту ціни на газ підскочили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

11 травня транзит російського газу через Україну в пункті пропуску "Сохранівка" впав до нуля. Сталося це після попередження "Оператора ГТС України" щодо припинення транзиту через захоплені російськими військами станції.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними "Оператора ГТС України", заявки на транзит російського газу до Європи через Україну на пункті входу в "Суджі" в середу становили майже 72 млн кубометрів. У вівторок загальний потік російського газу через Україну в Європу склав 95,8 млн кубометрів.

Нагадаємо, раніше Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Зауважимо, що саме через цей транзитний пункт проходить майже третина газу, що поставляється з Росії в Європу через Україну

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"Компанія неодноразово повідомляла ПАТ "Газпром" про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, і вимагала зупинити втручання у роботу обʼєктів, але ці звернення були проігноровані", – заявив Оператор ГТС.

Вартість газу в Європі різко злетіла

Після припинення транзиту російського газу по окупованій території України ціни на газ в Європі різко зросли. Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

Так, порівняно з попереднім днем, вартість травневого ф'ючерсу на TTF 11 травня зросла на 4% до 1120 доларів за 1 тис.кубометрів.

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Українцям відключать газ

Проблеми в зоні пошкодження АТ "Донецькоблгаз" стають дедалі серйознішими. Багато абонентів "Нафтогазу" залишилися без блакитного палива. Географія пошкоджень є незмінною, але оператор ГТС України змушений відключити одну з газорозподільних станцій в області.

В результаті без газу залишилося понад 1500 споживачів. Декому вдалося уникнути цих проблем. Завдяки ремонту постачання змогли зберегти для 164 сімей.

"У багатьох місцях сьогодні настільки щільний вогонь, що обстежувати мережі неможливо. Наразі триває підготовка до масових ремонтів", – зазначає пресслужба.

Раніше ми розповідали, чому на "Газпром" ополчилися інші постачальники, а також писали, чи запустить Європа "Північний потік-2".

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